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Американці не залишили шансів «Кременю» у Кременчуці

Сегодня, 16:31 Просмотров: 770

 

Кременчуцькі баскетболісти двічі поступилися супернику

1 та 2 лютого баскетбольний клуб «Кремінь» зіграв проти харківського «Політехніку», який напередодні підсилився двома американцями. 


У матчі проти «Кременя» дебютує два американці


Кременчужани провалили першу чверть і вже не змогли відігратися.


«Кремінь» - «Політехнік» - 65:97 (7:30, 21:27, 20:18, 17:22)
«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Сатулов, Ханілевич - Онокій, Мельничук, Сидоренко, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров

«Політехнік»: Кузнецов, Шаламов, Чугунов, Бредфорд, Ісаак Діжон - Різниченко, Хрисостоміді, Стальмаков, Колотилов, Савченко, Пивовар. Головний тренер: Тимур Арабаджи


«Кремінь» - «Політехнік» 68:116 (14:39, 20:25, 16:27, 18:25)
«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Сатулов, Ханілевич - Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сидоренко, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров

«Політехнік»: Кузнецов, Шаламов, Савченко, Бредфорд, Ісаак Діжон — Різниченко, Хрисостоміді, Стальмаков, Чугунов, Пивовар. Головний тренер: Тимур Арабаджи


Наступні тури кременчужани гратимуть на виїзді. Так наступна гра відбудеться в гостях у «Дніпра-2».

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Автор: Альона Душенко Источник фото: з архіву
Теги: баскетбол Кремінь Політехнік
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