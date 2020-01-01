У матчі проти «Кременя» дебютує два американці

Сегодня, 16:03 Просмотров: 517

Цими вихідними у Кременчуці у двобої зійдуться баскетбольні команди «Кремінь» та «Політехнік». Матчі відбудуться о 14.00 у залі КДЮСШ №2.





До матчу з кременчужанами харківський «Політехнік» підсилився двома американськими легіонерами.





Харків’яни дозаявили форварда Ісаака Бенкса (201 см, 25 років) та захисника Крістіана Бредфорда (24 років, 185 см).





«Політехнік» на даний момент посідає 5 місце в групі А Вищої ліги, здобувши перемоги у 10 матчах з 18.





Нагадаємо, що у попередньому матчі «Кремінь» у видовищних матчах поступився «Маріуполю».



