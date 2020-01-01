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У матчі проти «Кременя» дебютує два американці

Сегодня, 16:03 Просмотров: 517

 

Клуб Вищої ліги підсилився двома американськими легіонерами

Цими вихідними у Кременчуці у двобої зійдуться баскетбольні команди «Кремінь» та «Політехнік». Матчі відбудуться о 14.00 у залі КДЮСШ №2.


До матчу з кременчужанами харківський «Політехнік» підсилився двома американськими легіонерами.


Харків’яни дозаявили форварда Ісаака Бенкса (201 см, 25 років) та захисника Крістіана Бредфорда (24 років, 185 см).


«Політехнік» на даний момент посідає 5 місце в групі А Вищої ліги, здобувши перемоги у 10 матчах з 18.


Нагадаємо, що у попередньому матчі «Кремінь» у видовищних матчах поступився «Маріуполю». 


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Автор: Альона Душенко
Теги: баскетбол Кремінь Політехнік
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