Кременчуцьку родину оштрафували за вигрібну яму на території міста

Сегодня, 15:31 Просмотров: 1 988 Комментариев: 2

Кременчужанка Яна, яка пришла на засідання, пояснила, що всі сусіди мають такі ями, а що це є адмінпорушення, її родина не знала

На черговому засіданні адмінкомісії розглядали протокол, який склали 3 грудня стосовно кременчуцької сім'ї. Адміністративне правопорушення полягало у тому, що родина самовільно влаштувала вигрібну яму біля будинку на вулиці Новоселівській без дозвільних документів. Зробили це за парканом свого двору на території, яка належить місту, чим порушили правила благоустрою Кременчука.



Кременчужанка Яна, яка прийшла на засідання, пояснила, що її родина нещодавно переїхала у цей будинок, до цього вони жили у квартирі.





- Нам на сім'ю з чотирьох людей дуже мало було тієї ями, яка була, і раз у 10 днів ми викликали машину на відкачування, тому ми те й зробили (облаштували вигрібну яму — ред.). Люди нам сказали, що у всіх сусідів геть ями на території міській, і про те знають абсолютно всі. А про те, що це адмінпорушення, я, якщо чесно, навіть не здогадувалася, - прокоментувала жінка.



За словами пані Яни, порушення вони усунули швидко, як тільки дізналися, що їхня вигрібна яма під забороною, і зараз на тому місці нічого немає. Також вона додала, що це питання родина буде вирішувати тоді, коли запланує реконструкцію будинку: буде радитися із забудовником, що можна зробити.



У результаті члени адміністративної комісії оштрафували кременчужанку на 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто на 340 грн.