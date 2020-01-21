На Полтавщині вироблятимуть італійські пасту й макарони, повідомляє газета «Урядовий кур’єр».





Керівництво Полтавської облдержадміністрації підписало меморандум про співпрацю з італійськими бізнесменами, які хочуть виробляти в області продукти харчування: олію, макарони, пасту. Для цього збудують біля Полтави cучасний завод.





Їх також цікавить співпраця за напрямками:

енергоефективність та енергозбереження;

інфраструктура й будівництво доріг;

екопроєкти.

Конкретні пропозиції владі бізнесмени з Аппенін нададуть за місяць.





Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, що Полтавщина вже має спільні проєкти з італійськими компаніями: оборотне сальдо між ними складає близько 80 мільйонів євро.