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На Полтавщині вироблятимуть італійські пасту й макарони

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 237

Для цього збудують біля Полтави cучасний завод

На Полтавщині вироблятимуть італійські пасту й макарони, повідомляє газета «Урядовий кур’єр».


Керівництво Полтавської облдержадміністрації підписало меморандум про співпрацю з італійськими бізнесменами, які хочуть виробляти в області продукти харчування: олію, макарони, пасту. Для цього збудують біля Полтави cучасний завод.


Їх також цікавить співпраця за напрямками:

  • енергоефективність та енергозбереження;
  • інфраструктура й будівництво доріг;
  • екопроєкти.

Конкретні пропозиції владі бізнесмени з Аппенін нададуть за місяць.


Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, що Полтавщина вже має спільні проєкти з італійськими компаніями: оборотне сальдо між ними складає близько 80 мільйонів євро.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава Италия производство

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