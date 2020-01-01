Вилучення тренера, камбек та накал пристрастей: «Кремінь» прийняв «Маріуполь»

Сегодня, 16:44 Просмотров: 420

Баскетболісти «Кременя» у бойовій грі поступилися команді з Маріуполя. Підопічні Євгена Федорова цими вихідними, 25 та 26 січня, зіграли з «Маріуполем». На жаль, кременчуцькі «слони» двічі поступилися маріупольським «левам».



У першій грі гості здобули впевнену перемогу. Перша чверть була за «слонами», після «леви» виправили ситуацію й далі саме вони диктували темп гри. Не завадила розгромити «Кремінь» навіть відсутність Олександра Скутельника, який у минулому матчі з «Політехніком» набрав 36 очок.









«Кремінь» - «Маріуполь» 77:108 (25:20, 17:27, 13:32, 22:29)

«Кремінь»: Михайленко, Коваль, Сатулов, Ханілевич, Станішевський - Луценко, Онокій, Поплавський, Мельничук, Рогозний, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров

«Маріуполь»: Тельчаров, Бібіков, Флашнер, Бринюк, Бєлла - Горковенко, Берьозкін, Головачов, Будюк, Бондаренко. Головний тренер: Сергій Завалін



У цій грі «Кремінь» втратив одного з лідерів Олега Станішевського, який отримав травму - підвернув ногу.



Форвард «слонів» вирішив не лише підтримати команду з лавки глядачів, а й організував імпровізований фан-сектор, який гнав «Кремінь» вперед та закликав впевненіше грати у захисті.







«Кремінь» - «Маріуполь» 84:95 (19:20, 21:19, 20:18, 24:34)

«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Сатулов, Ханілевич - Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров

«Маріуполь»: Тельчаров, Бібіков, Флашнер, Бондаренко, Бєлла - Горковенко, Завалін, Берьозкін, Головачов, Бринюк, Будюк. Головний тренер: Сергій Завалін





У неділю «Кремінь» був дуже близьким до перемоги, а кінцівка матчу стала окрасою всього баскетбольного вікенду: гольові гойдалки та вилучення тренера та баскетболіста «Кременя».



Перша половина матчу завершилася за переваги кременчужан - 40:39.





У перерві форвард «Кременя» Олег Станішевський, який активно підтримував команду, зазначив, що головне у другій половині не розслаблятися, адже суперник може додати темпу й відігратися.





- Забивають хлопці у нас трьохочкові кидки, борються добре під щитом. Вони нічим не поступаються у підборах супернику. Так є деякі посилки, але сподіваюсь тренер зараз у роздягальні окреслить як саме подолати це, щоб вирвати перемогу у другій половині гри. В цілому, навіть відсутність мене на майданчику не дає такого, що ми можемо поступитися. Хлопці на куражі пішли на перерву. Зараз головне не розслабитися й дотиснути суперника, - зазначив Олег Станішевський.







Друга половина гри пройшла під знаком баскетбольних гойдалок, коли команди по черзі виходили вперед. За 4.40 хвилини до завершення матчу боротьба на матчі загострилася, адже ніхто з команд не хотів відступати. Цифри на табло показували перевагу кременчужан - 71:69 й тут вилучають тренера «Кременя» Євгена Федорова. Наставнику «слонів» доводилося додивлятися гру за межами майданчика. Гойдалки між командами продовжилися. За хвилину до кінця гри «Кремінь» без тренера та центрового Максима Коваля, якого також вилучили, мав перевагу у три очки - 84:81. Проте напружена кінцівка залишилася за гостями трьохочковий від Віталія Тельчарова і результативний прохід Микити Бібікова у заключні 40 секунд поєдинку визначили успіх «левів».









Головний тренер «Кременя» Євген Федоров після гри зауважив:

- Вітаю вболівальників з хорошою грою, в кінцівці зіграла недостача досвіду у молоді. Саме в таких іграх загартовується характер команди. В принципі, грою команди задоволений.





Турнірна таблиця

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Наступні матчі «Кремінь» зіграє вдома у залі КДЮСШ-2. 1 та 2 лютого о 14.00 «слони» зіграють проти харківського «Політехніка».