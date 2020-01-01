Мусор долой: неравнодушные кременчужане поубирали на одной из улиц города

Двое кременчужан на добровольных началах прибрали мусор на одной из улиц Кременчуга. Об этом рассказала «Кременчугскому Телеграфу» наша читательница.
Двоим жителям это надоело, и они убрали территорию в 15 метрах от дома. Понадобился час времени, 4 огромных мешка мусора и лопата, чтобы привести в порядок место, через которое ежедневно проходит сотня людей (недалеко от биржи труда), - говорит она.
Таким образом чище стал «кусочек» Кременчуга по адресу проезд Арсенальный, 2. Активисты призывают и остальных горожан к поддержанию чистоты на улицах города:
Также читательница прислала нам фото до и после уборки.