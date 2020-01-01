Кременчуг

Мусор долой: неравнодушные кременчужане поубирали на одной из улиц города

Сегодня, 17:22 Просмотров: 1 108

 

И настоятельно призывают горожан к чистоте

Двое кременчужан на добровольных началах прибрали мусор на одной из улиц Кременчуга. Об этом рассказала «Кременчугскому Телеграфу» наша читательница.


Да, не всегда есть мусорка рядом, чтобы выкинуть окурок, но.. Некоторые люди умудряются не донести до бака пакет с домашними отходами! И дворники это не убирают!


Двоим жителям это надоело, и они убрали территорию в 15 метрах от дома. Понадобился час времени, 4 огромных мешка мусора и лопата, чтобы привести в порядок место, через которое ежедневно проходит сотня людей (недалеко от биржи труда), - говорит она.


Таким образом чище стал «кусочек» Кременчуга по адресу проезд Арсенальный, 2. Активисты призывают и остальных горожан к поддержанию чистоты на улицах города:


Не всегда нужно ждать призыв к субботнику от мэрии, чтобы убрать то, что выкинули в неположенном месте! Самим же неприятно! Надеемся, что это сработает и ходить по городу станет приятней!


Также читательница прислала нам фото до и после уборки.


Троє кременчужан прибрали біля Сухого Кагамлика те, що насвинячили інші

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: читательница
Теги: мусор уборка
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