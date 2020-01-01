Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 505

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

29 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • просп. Полтавский, 5-32;
  • ул. Молодогвардейцев, 3-12;
  • ул. Плеханова, 1-24,
  • ул. Владимира Винниченко, 1-20
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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