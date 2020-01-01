Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 18:01
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
29 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- просп. Полтавский, 5-32;
- ул. Молодогвардейцев, 3-12;
- ул. Плеханова, 1-24,
- ул. Владимира Винниченко, 1-20