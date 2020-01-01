«Хто ти сьогодні?»: мотиваційний ролик в кінці дня від боксера з Кременчука

Сегодня, 18:28 Просмотров: 549

З «Телеграфом» Сергій поділився, що до кінця не знав, яким буде ролик

Кременчуцький боксер Сергій Радченко на своїх сторінках у соцмережах опублікував мотиваційний ролик «Хто ти сьогодні?».





- У кожного з нас, кожен день, на шляху зустрічаються двері... які двері обрати і зайти - обирати тільки нам! Дякую команді за круту роботу! Продюсер Владлена Умнова, режисер Лена Ускова, оператор Андрій Москаленко та закадровий голос Сергій Гориславець, - зазначив Сергій Радченко.





З «Телеграфом» Сергій поділився, що до кінця не знав яким буде ролик.





- Хлопці самі працювали над відео. Їздили на бій... Відео, як мотивація, - зазначив боксер.









Зараз Сергій Радченко проходить перший етап підготовки до бою, після того як визначиться суперник та місце проведення розпочне більш посилено готуватися до поєдинку.