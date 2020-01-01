Віктор Вихрист перед Олімпіадою пішов у професійний бокс

Сегодня, 07:07 Просмотров: 677

Суперваговик з Кременчука Віктор Вихрист перейшов з аматорів у професіонали. Як повідомляє офційний сайт компанії з Гамбурга, один з лідерів аматорської збірної України Вихрист, який є чемпіоном Європи-2017 року і переможцем Європейських ігор-2019 року, підписав контракт з німецькою промоутерською компанією ЕС Boxing Promotion .





Цікаво, що Вихрист виступатиме на профі-рингу під псевдонімом Віктор Фауст. Саме під таким прізвищем боксера представила промоутерська компанія, назвавши його Кличком. Менеджером Вихрист став колишній чемпіон світу за версією WBA Андрій Котельник.





- У Віктора в кишені вже була путівка на Олімпіаду-2020 року, але ми змогли вразити його своєю пропозицією, тому він вибрав нас. Підписання Віктора повинно стати першим кроком нової історії нашої компанії. Ми впевнені, що з такими боксерами як він ми зможемо вигравати великі бої в Лос-Вегасі, - зазначив промоутер Ерол Джейлан.





- Я щасливий бути тут, в прекрасному місті Гамбурзі. Пропозиція була настільки приголомшливою, що я вирішив зробити цей крок. Я дуже задоволений тим, що мене порівнюють з Кличком. Це також стимул працювати старанно, щоб в якийсь момент стати навіть краще за нього, - зазначив Віктор Вихрист.





За словами менеджера Вихриста Андрія Котельника, у нього є потенціал, щоб вийти на вершину в суперважкому дивізіоні. Мета українця - стати чемпіоном світу.





Тренер спортсмена Олександр Ляховий повідомив «Телеграфу», що скоріш всього Віктор не виступатиме на Олімпіаді оскільки необхідно брати участь у ліцензійних турнірах, а він малоймовірно там боксуватиме. Перехід у професіонали підтвердив нам й сам боксер Віктор Вихрист.