Стали відомі дати третього поетичного фестивалю Meridian Poltava

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Стали відомі дати третього поетичного фестивалю Meridian Poltava - організатори анонсують проведення ІІІ Міжнародного поетичного фестивалю 5, 6, 7 червня 2020 року.





Традиційно до участі запросять відомих шведських і українських літераторів.





Команда фестивалю націлена дивувати відвідувачів і планує запрошувати нових гостей, додавати цікаві локації, експериментувати з форматами зустрічей.









Протягом двох попередніх фестивалів організаторам вдалося провести 47 різних подій у 30 місцях за участі 58 митців зі Швеції та України. Загальна цифра відвідувачів двох заходів – понад 15 тисяч.