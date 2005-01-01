Культура, Украина, Мир, Полтавщина

Стали відомі дати третього поетичного фестивалю Meridian Poltava

Сегодня, 08:08 Просмотров: 272

Традиційно до участі запросять відомих шведських і українських літераторів

Стали відомі дати третього поетичного фестивалю Meridian Poltava - організатори анонсують проведення ІІІ Міжнародного поетичного фестивалю 5, 6, 7 червня 2020 року.


Традиційно до участі запросять відомих шведських і українських літераторів.


Команда фестивалю націлена дивувати відвідувачів і планує запрошувати нових гостей, додавати цікаві локації, експериментувати з форматами зустрічей.



Протягом двох попередніх фестивалів організаторам вдалося провести 47 різних подій у 30 місцях за участі 58 митців зі Швеції та України. Загальна цифра відвідувачів двох заходів – понад 15 тисяч.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Meridian Poltava фестиваль
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