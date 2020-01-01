На кременчугской «скорой» не хватает 75% врачей

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 926 Комментариев: 9

На кременчугской станции экстренной медицинской помощи №2 не хватает 75% врачей. Об этом сообщил главврач «скорой» Игорь Дубницкий.



На вопрос «Телеграфа», в чем причина такой нехватки кадров, он ответил:





– Работа очень сложная, тяжелая, безопасность медработника, безопасность бригады никто не гарантирует.





На кременчугской «скорой» в смену работает 12 бригад, обслуживающих конкретно Кременчуг (кроме того «скорая» обслуживает пять районов области). Из 12 бригад 3 врачебные (иногда их работает 4). А 9 бригад – фельдшерские, врача там нет. По словам главврача, среднего персонала на станции достаточно.



«ТелеграфЪ» спросил, почему врачебных бригад три, а фельдшерских девять? Какие функции у врачебных и фельдшерских бригад?

Игорь Дубницкий ответил:





– Основная причина – это нехватка врачей, поэтому так и бригады укомплектованы. Разница между бригадами очевидна – у врача высшее медицинское образование, у фельдшера – среднее. Но у нас работают очень грамотные фельдшеры, они имеют большой стаж работы. Если у фельдшера возникают сомнения при постановке диагноза или оценке состояния больного, тогда он вызывает врача.





Главврач сообщил, что зарплаты врачей на «скорой» не ниже, чем в больницах. Врач со стажем имеет зарплату порядка 10 тысяч гривен. Начинающий врач зарабатывает как опытный фельдшер – 7-8 тыс. грн, иногда меньше. Зарплата фельдшера со стажем – 7-8 тыс. грн. , у начинающих фельдшеров – 3-4 тыс. Сотрудники «скорой» получают надбавки за специфику работы с третьего года работы, но ощутимыми по сумме эти надбавки становятся после семи лет работы на «скорой».



«ТелеграфЪ» спросил, в чем причина некомплекта врачей на «скорой»? Игорь Дубницкий ответил:





– Мне сложно сказать, работа здесь очень сложная, тяжелая. Эта работа непредсказуемая, ты никогда не знаешь, куда ты едешь. И в мороз, и в летнее пекло, застрять можно, по-разному бывает, случалось, врачи приезжали в наркопритоны или были сборища алкоголиков. Безопасность медработника, безопасность бригады никто не гарантирует. У нас есть сигнальная кнопка, но она тоже не решает проблему.