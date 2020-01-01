На кременчугской «скорой» не хватает 75% врачей

На кременчугской станции экстренной медицинской помощи №2 не хватает 75% врачей. Об этом сообщил главврач «скорой» Игорь Дубницкий.
На вопрос «Телеграфа», в чем причина такой нехватки кадров, он ответил:
На кременчугской «скорой» в смену работает 12 бригад, обслуживающих конкретно Кременчуг (кроме того «скорая» обслуживает пять районов области). Из 12 бригад 3 врачебные (иногда их работает 4). А 9 бригад – фельдшерские, врача там нет. По словам главврача, среднего персонала на станции достаточно.
«ТелеграфЪ» спросил, почему врачебных бригад три, а фельдшерских девять? Какие функции у врачебных и фельдшерских бригад?
Игорь Дубницкий ответил:
Главврач сообщил, что зарплаты врачей на «скорой» не ниже, чем в больницах. Врач со стажем имеет зарплату порядка 10 тысяч гривен. Начинающий врач зарабатывает как опытный фельдшер – 7-8 тыс. грн, иногда меньше. Зарплата фельдшера со стажем – 7-8 тыс. грн. , у начинающих фельдшеров – 3-4 тыс. Сотрудники «скорой» получают надбавки за специфику работы с третьего года работы, но ощутимыми по сумме эти надбавки становятся после семи лет работы на «скорой».
«ТелеграфЪ» спросил, в чем причина некомплекта врачей на «скорой»? Игорь Дубницкий ответил: