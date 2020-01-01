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На кременчугской «скорой» не хватает 75% врачей

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 926 Комментариев: 9

 

По городу работают 3 врачебные и 9 фельдшерских бригад

На кременчугской станции экстренной медицинской помощи №2 не хватает 75% врачей. Об этом сообщил главврач «скорой» Игорь Дубницкий.


На вопрос «Телеграфа», в чем причина такой нехватки кадров, он ответил:


– Работа очень сложная, тяжелая, безопасность медработника, безопасность бригады никто не гарантирует.


На кременчугской «скорой» в смену работает 12 бригад, обслуживающих конкретно Кременчуг (кроме того «скорая» обслуживает пять районов области). Из 12 бригад 3 врачебные (иногда их работает 4). А 9 бригад – фельдшерские, врача там нет. По словам главврача, среднего персонала на станции достаточно.


«ТелеграфЪ» спросил, почему врачебных бригад три, а фельдшерских девять? Какие функции у врачебных и фельдшерских бригад?

 

Игорь Дубницкий ответил:


– Основная причина – это нехватка врачей, поэтому так и бригады укомплектованы. Разница между бригадами очевидна – у врача высшее медицинское образование, у фельдшера – среднее. Но у нас работают очень грамотные фельдшеры, они имеют большой стаж работы. Если у фельдшера возникают сомнения при постановке диагноза или оценке состояния больного, тогда он вызывает врача.


Главврач сообщил, что зарплаты врачей на «скорой» не ниже, чем в больницах. Врач со стажем имеет зарплату порядка 10 тысяч гривен. Начинающий врач зарабатывает как опытный фельдшер – 7-8 тыс. грн, иногда меньше. Зарплата фельдшера со стажем – 7-8 тыс. грн. , у начинающих фельдшеров – 3-4 тыс. Сотрудники «скорой» получают надбавки за специфику работы с третьего года работы, но ощутимыми по сумме эти надбавки становятся после семи лет работы на «скорой».


«ТелеграфЪ» спросил, в чем причина некомплекта врачей на «скорой»? Игорь Дубницкий ответил:


– Мне сложно сказать, работа здесь очень сложная, тяжелая. Эта работа непредсказуемая, ты никогда не знаешь, куда ты едешь. И в мороз, и в летнее пекло, застрять можно, по-разному бывает, случалось, врачи приезжали в наркопритоны или были сборища алкоголиков. Безопасность медработника, безопасность бригады никто не гарантирует. У нас есть сигнальная кнопка, но она тоже не решает проблему.

7
Автор: Лариса Артеменко
Теги: скорая помощь врач скорой фельдшер бригада вызов наркопритон алкоголики Кременчуг

Комментарии: 9

2 071
evil:
Сегодня, 09:13

Зато у нас много излишневысокооплачиваемых замов в мэрии и слишком много ненужных неэффективных КП проедающих местный  бюджет.

Голубая фиолетово-гранатовая команда, крышуемая кланом Шаповалова, вас гнать нужно *** тряпками! 

Нам нужны квалифицированные медработники с достойной зароботной платой с укомплектованным штатом, а не бесполезные дармоеды на придуманных должностях, присосавшиеся мертвой хваткой к корыту, с неприлично высокими зарплатами!

Нахрена нам нужна муниципальная полиция? Охранять сессию горсовета от активистов? А на стремные вызовы с скорой *** *** выезжать?

Если завтра половина чиновников мэрии не выйдет на работу, город этого даже и не заметит. А без должной медицинской скорой помощи никак не обойтись...


+75
698
Angel737:
Сегодня, 10:23

Убрать надбавки с высших чинов Горисполкома, и добавить медикам на Скорой.

И Вуаааля, будет всем Счастье.


+48
253
wtf100500:
Сегодня, 11:34

Согласен с коментами, но!)) В итоге город опять будет выбирать все тех же. Смотрим на дичь в голове на выборах в ВР. В этой стране за долгие годы по сути так ничего и не поменялось. Как воровали так и воруют, врут, и рвутся любыми путями к власти. А народу будут вешать лапшу всегда - это удобно. В городе срачи во дворах, дворников единицы, но ничего мы просто обьявим субботник и все уберут упоротые жильцы за накрытый стол в конце))) (Кстати красить фиолетовыми и гранатовыми красками куски поломанных заборов или оставшиеся куски качели это вообще норма) А уже когда людям дойдет, что работать должны городские службы, так как им бабки платят все станет иначе. Но когда?

p.s. извиняюсь за оффтоп в большей мере))


+20
482
IceSoul:
Сегодня, 12:28

Согластно проводимой реформе врачей на Скорой не будет. Скорая превращается в банальную перевозку с главной задачей - максимально быстро довести пациента до больницы.

В других городах думают, куда пристроить врачей со Скорой, а у нас уже и так все хорошо - их просто практически нет...


+13
40
tyora777:
Сегодня, 12:45

Возьмите Усанову, Проценко, Пищиту и других... Они согласны на подработку - на жизнь не хватает. Еще с газетки и АгитТВ им. Малецкого готовы поработать на скорой, а заодно будут людям рассказывать какой же наш недомэр красавец и сколько всего сделал для города. Какие классные гирлянды висели. Это ж круто. Зачем вам какие-то врачи, ремонты в больницах и т.д. и т.п.????


+15
30
andre2102:
Сегодня, 12:53

Вчера встретил знакомую работает во 2 больнице(раковка)показала корешок. зарплата 1,5 ставки-6800 ,вопрос да вы там не охринели в мерии? как прожить женщине с тремя детьми ? Тва.и


+14
3 277
zzzzzz:
Сегодня, 13:25

Цитата: andre2102
как прожить женщине с тремя детьми ?
-так вот так же-
«Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч гривен», - министр Новосад


+9
253
wtf100500:
Сегодня, 14:27

Цитата: zzzzzz

Цитата: andre2102
как прожить женщине с тремя детьми ?
-так вот так же-
«Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч гривен», - министр Новосад

ахахах)) тонко))) плюсую)


+1
220
Volvoвод:
Сегодня, 14:39

Столько гневных комментариев, это прекрасно. Но от этого ничего не поменяется. Они даже не прочтут.


+1
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