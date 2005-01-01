На Полтавщині перед судом постане директор школи, який отримував зарплати за «мертві душі»

Сегодня, 09:35 Просмотров: 1 079

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з навчальних закладів Пирятинського району, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, з 2012 по 2017 року директор прийняв на роботу в навчальний заклад двох осіб. Щомісяця вносив неправдиві дані до табелів обліку робочого часу, які подавав у відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської райдержадміністрації для нарахування заробітної плати. Прийняті особи фактично на робочому місці не з’являлися, посадові обов’язки не виконували, а нараховану заробітну плату за них отримував директор.





За висновком судово-економічної експертизи, відділу освіти молоді та спорту Пирятинської РДА завдано збитки на суму понад 109 тисяч гривень.





Щоб відшкодувати збитки, у рамках кримінального провадження прокуратура пред’явила до директора цивільний позов.