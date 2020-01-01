Кременчуг

Троє кременчужан прибрали біля Сухого Кагамлика те, що насвинячили інші

Сегодня, 14:24 Просмотров: 708

 

Троє хлопців прибрали з пляжу вісім 120-літрових мішків сміття

Троє небайдужих кременчужан самотужки прибрали пляж біля Сухого Кагамлика, що розташований за парком Воїнам-інтернаціоналістам. Про це «TЪ» розповів Олег, який також брав участь у прибиранні.


- Почему решили убрать? Просто отдыхали в этой местности и нас поразило, насколько там грязно. Заметили, что здесь гуляет много людей пожилых, с детьми, с собаками. Мы решили собраться и убрать мусор вдоль самого пляжа и дальше по реке, - розповів Олег.


Загалом хлопці назбирали сміття 8 мішків об'ємом 120 літрів.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Олег
Теги: пляж Сухой Кагамлык Сухий Кагамлик мусор
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