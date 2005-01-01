Происшествия, Полтавщина

У психлікарні на Полтавщині одну людину утримували проти її волі, - обласна прокуратура

Сегодня, 15:05 Просмотров: 166

Зареєстрували кримінальне провадження через незаконне позбавлення волі

 

Нещодавно прокуратура Полтавської області перевірила Полтавську обласну психіатричну лікарню № 2 «Снітино». Про результати перевірки проінформувала пресслужба відомства.


З'ясували, що один із хворих утримувався без добровільної згоди. Питання щодо його госпіталізації в примусовому порядку не розглядалося.


Також виявили порушення матеріально-побутового характеру. Зокрема на одного пацієнта припадає 4,4 квадратних метрів площі при нормі в 7 квадратних метрів. Окрім цього, у лікарні порушується право осіб на приватність. У хворих відсутні приліжкові тумбочки та шафи. Речі пацієнтів зберігаються в окремому приміщенні, доступ до яких вони мають лише у супроводі медичного працівника.


За результатами перевірки закладу зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі), а також внесено вказівку директору Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, яка перебуває на розгляді.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: лікарня проверка прокуратура
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