Образование, Украина, Мир

З 2020 року студенти зможуть отримати електронний студентський квиток

Сегодня, 15:43 Просмотров: 496 Комментариев: 1

 

Ця послуга безкоштовна

Упродовж 2020 року студенти закладів вищої освіти та учні профтехів зможуть оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг «Дія»*. Відповідну постанову про експериментальний проєкт затвердив Кабмін.


Електронний квиток стане повноцінним аналогом звичайного студентського квитка – він підтверджуватиме статус студента та право на пільги, передбачені законодавством.


Е-квиток не потребуватиме додаткового пред’явлення звичайного студентського квитка чи документа, що посвідчує особу. Пред’являти сам е-квиток студента можна буде за допомогою мобільного додатку «Дія» на смартфоні.


Над експериментальним запровадженням електронного студентського квитка працювало Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки України.


Замовити електронний квиток студента за бажанням зможе кожен, хто вже отримав звичайний студентський квиток. Ця послуга є безкоштовною.


Для того, щоб отримати е-квиток, необхідно:

  • завантажити на смартфон додаток онлайн-сервісу державних послуг «Дія»;
  • пройти в ньому ідентифікацію;
  • електронний квиток сформується в додатку автоматично, якщо в реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) є дані про студентський квиток особи.


Зверніть увагу, що формування е-квитка студента також потребуватиме згоди на обробку персональних даних та їх передачу з ЄДЕБО до сервісу «Дія».


Перевірка достовірності електронного студентського квитка здійснюватиметься за допомогою технічних засобів – унікального QR-коду, сайту ЄДЕБО та реєстру студентських (учнівських) квитків. Цей квиток матиме паралельний зі звичайним термін дії.


*За допомогою мобільного додатка «Дія» від Мінцифри також можна буде демонструвати електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: tva.ua
Теги: студенческий билеты электронный билет МОН студенты ученики

Комментарии: 1

590
antikola:
Сегодня, 16:15

не работает это приложение толком, права техпаспорт не видит, техподдержка спит

 


+2
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