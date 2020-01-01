З 2020 року студенти зможуть отримати електронний студентський квиток

Сегодня, 15:43 Просмотров: 496 Комментариев: 1

Упродовж 2020 року студенти закладів вищої освіти та учні профтехів зможуть оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг «Дія»*. Відповідну постанову про експериментальний проєкт затвердив Кабмін.





Електронний квиток стане повноцінним аналогом звичайного студентського квитка – він підтверджуватиме статус студента та право на пільги, передбачені законодавством.





Е-квиток не потребуватиме додаткового пред’явлення звичайного студентського квитка чи документа, що посвідчує особу. Пред’являти сам е-квиток студента можна буде за допомогою мобільного додатку «Дія» на смартфоні.





Над експериментальним запровадженням електронного студентського квитка працювало Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки України.





Замовити електронний квиток студента за бажанням зможе кожен, хто вже отримав звичайний студентський квиток. Ця послуга є безкоштовною.





Для того, щоб отримати е-квиток, необхідно:

завантажити на смартфон додаток онлайн-сервісу державних послуг «Дія»;

пройти в ньому ідентифікацію;

електронний квиток сформується в додатку автоматично, якщо в реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) є дані про студентський квиток особи.





Зверніть увагу, що формування е-квитка студента також потребуватиме згоди на обробку персональних даних та їх передачу з ЄДЕБО до сервісу «Дія».





Перевірка достовірності електронного студентського квитка здійснюватиметься за допомогою технічних засобів – унікального QR-коду, сайту ЄДЕБО та реєстру студентських (учнівських) квитків. Цей квиток матиме паралельний зі звичайним термін дії.





*За допомогою мобільного додатка «Дія» від Мінцифри також можна буде демонструвати електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.