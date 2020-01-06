КВБЗ оголосив про підвищення тарифів на виробництво тепла на 15,2% і запрошує кременчужан на слухання

Сегодня, 16:26 Просмотров: 1 089 Комментариев: 3

Судячи з оголошення вагонзаводу, марафон коригування теплових платіжок кременчужан у бік зменшення не пережене зростання самих тарифів

Крюківський вагонзавод оголосив про намір скоригувати тариф на виробництво теплової енергії (від ТЕЦ підприємства), яка використовується для потреб мешканців Раківки. Коригують тариф у бік підвищення. Оголошення розміщене на сайті міськради.





Так, тариф на виробництво для потреб населення після коригування пропонується на рівні 1132 грн за Гкал (без ПДВ) проти – 982,47 грн, що діє на даний час. Це на 149,53 грн (або на 15,2%) вище.





Як пояснює КВБЗ, чинні тарифи на виробництво теплової енергії затверджені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 27.09.2019 № 1278, і в них врахована ціна на газ на рівні 4 493,64 грн за 1000 куб м (без ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу), що діяла у вересні 2019 року. Наразі ж, враховуючи ціну на природний газ у розмірі 5 500,00 грн за 1000 куб м, КВБЗ зробив перерахунок тарифу на 2020 рік. Після обговорення його ще має затвердити виконком.





КВБЗ призначив відкриті слухання щодо намірів про підвищення тарифу на 10 січня, на 8.30, у приміщенні відділу кадрів ПАТ «КВБЗ» (м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 139)





Як хочуть змінити тарифи для решти споживачів, крім населення (усі тарифи наведені без ПДВ):

для потреб релігійних організацій – 1 194,67 грн/Гкал - проти 1045,13 грн/Гкал;

для потреб бюджетних організацій – 1 049,83 грн/Гкал - проти 900,29 грн/Гкал;

для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 095,65 грн/Гкал - проти 946,05 грн/Гкал.

Тариф на виробництво – це лише частина загального тарифу на теплопостачання та гарячу воду. ПАТ КВБЗ продає теплову енергію КП «Теплоенерго», яке в подальшому надає послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для населення, релігійних організацій, бюджетних установ та інших споживачів. Тож якщо відбудеться коригування, це потягне за собою і підвищення тарифу «Теплоенерго».





Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об`єднань КВБЗ приймає протягом 7 календарних днів з дня опублікування інформації про коригування тарифів (тобто до 15 січня) за адресою: 39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. І. Приходька, 139.





Нагадаємо, НКРЕКП зменшила на 10,3% тарифи на виробництво теплової енергії для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





У Кременчуці, виконуючи постанову уряду, зменшили нарахування у платіжках за тепло та гарячу воду у грудні, без зміни тарифів.



