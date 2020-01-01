У січні на Полтавщині виникла 151 небезпечна подія, у яких постраждало 74 людини

Сегодня, 16:31 Просмотров: 319

В області за цей період зафіксували 88 пожеж техногенного характеру

Протягом січня на Полтавщині виникла 151 небезпечна подія, внаслідок яких загинуло 7 людей та постраждало 74 особи, зокрема 15 дітей. Про стан техногенно-екологічної безпеки, надзвичайні ситуації, небезпечні події в області на апаратній нараді в облдержадміністрації доповів начальник Управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.





- Серед небезпечних подій – 88 пожеж техногенного характеру, внаслідок яких загинуло 2 людини, постраждало 6 осіб та врятовано 10 людей. Скоєно 39 дорожньо-транспортних пригод, у результаті чого загинуло 2 людини та травмувалося 55 осіб, із них 8 дітей. Серед загиблих – 1 пішохід та 1 водій скутера, – розповів Віктор Стеблянко.





Також стався один нещасний випадок на воді в Решетилівському районі, його обставини з’ясовуються.





У січні на Полтавщині зафіксувати 5 випадків виявлення застарілих боєприпасів, 5 отруєнь токсичними та іншими небезпечними речовинами. Серед них 3 отруєння чадним газом, одне – природним газом та одне отруєння малолітньої дитини ліками.





- Оскільки випадки отруєння маленьких дітей ліками трапляються неодноразово, звертаю на це увагу батьків. Зберігайте ліки у недосяжному для дитини місці. Не залишайте препарати без нагляду, – наголосив Віктор Стеблянко.





Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив, що в навчальних закладах потрібно проводити додаткову роз’яснювальну роботу щодо правил поведінки чи поводження з небезпечними предметами.