У січні на Полтавщині виникла 151 небезпечна подія, у яких постраждало 74 людини

Протягом січня на Полтавщині виникла 151 небезпечна подія, внаслідок яких загинуло 7 людей та постраждало 74 особи, зокрема 15 дітей. Про стан техногенно-екологічної безпеки, надзвичайні ситуації, небезпечні події в області на апаратній нараді в облдержадміністрації доповів начальник Управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.
Також стався один нещасний випадок на воді в Решетилівському районі, його обставини з’ясовуються.
У січні на Полтавщині зафіксувати 5 випадків виявлення застарілих боєприпасів, 5 отруєнь токсичними та іншими небезпечними речовинами. Серед них 3 отруєння чадним газом, одне – природним газом та одне отруєння малолітньої дитини ліками.
Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив, що в навчальних закладах потрібно проводити додаткову роз’яснювальну роботу щодо правил поведінки чи поводження з небезпечними предметами.