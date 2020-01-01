Нардеп Шаповалов оскаржує постанову патрульного за порушення ПДР

Сегодня, 10:36 Просмотров: 1 896 Комментариев: 7

На 15 січня в Автозаводському районному суді заплановане судове засідання, під час якого кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов оскаржуватиме постанову про порушення правил дорожнього руху. З тексту ухвали стало відомо, що пан Шаповалов позивається до інспектора патрульної поліції у Борисполі та вимагає визнати незаконними дії інспектора та скасувати постанову.





Джерело: Джерело - av.pl.court.gov.ua





Постанову на народного депутата склали 16 листопада 2019 року. Як повідомив «Телеграфу» помічник народного депутата Шаповалова Микола Бокован, Юрія Анатолійовича зупинили на стаціонарному посту поліції «Березань» по дорозі на Київ. Патрульний склав постанову про те, що Шаповалов рухався крайньою лівою смугою, а мав рухатися крайньою правою. Але, за інформацією від Бокована, правою смугою у цей час рухався автобус. За його словами, це навіть видно на фото, зробленому поліцейським на прилад TruCam. Свою позицію пан Шаповалов відстоюватиме у суді.





Порушення правил щодо розташування транспортних засобів на проїзній частині карається ч. 2 ст. 122 КУпАП. Штраф - 425 гривень.



