Кременчуг, Полтавщина

Нардеп Шаповалов оскаржує постанову патрульного за порушення ПДР

Сегодня, 10:36 Просмотров: 1 896 Комментариев: 7

Юрія Шаповалова оштрафували за те, що він їхав крайньою лівою смугою. Нардеп не згоден

 

На 15 січня в Автозаводському районному суді заплановане судове засідання, під час якого кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов оскаржуватиме постанову про порушення правил дорожнього руху. З тексту ухвали стало відомо, що пан Шаповалов позивається до інспектора патрульної поліції у Борисполі та вимагає визнати незаконними дії інспектора та скасувати постанову.


 

Джерело: Джерело - av.pl.court.gov.ua


Постанову на народного депутата склали 16 листопада 2019 року. Як повідомив «Телеграфу» помічник народного депутата Шаповалова Микола Бокован, Юрія Анатолійовича зупинили на стаціонарному посту поліції «Березань» по дорозі на Київ. Патрульний склав постанову про те, що Шаповалов рухався крайньою лівою смугою, а мав рухатися крайньою правою. Але, за інформацією від Бокована, правою смугою у цей час рухався автобус. За його словами, це навіть видно на фото, зробленому поліцейським на прилад TruCam. Свою позицію пан Шаповалов відстоюватиме у суді.


Порушення правил щодо розташування транспортних засобів на проїзній частині карається ч. 2 ст. 122 КУпАП. Штраф - 425 гривень.


ПДР України, 11.5:

«На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки)»

7
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Юрий Шаповалов Шаповалов нардеп Шаповалов правила дорожного движения полиция

Комментарии: 7

15
Dok:
Сегодня, 10:44

На правій стороні завжди гірша дорога, більш роздовбана та з незаробленими ямами.А за ремонт колеса ніхто платити небуде, тільки тяганини... час на вітер!!!  Я теж завжди лівої тримаюсь.. УДАЧІ!!


+5
3 343
Дмитрий:
Сегодня, 11:05

*** :-)


+15
119
didi_1953:
Сегодня, 11:41

Постыдился бы! Но лишний раз о себе напомнить,даже таким способом,не помешает.


+14
22
andre2102:
Сегодня, 12:39

нарушил -плати.стыдоба.не позорь город.***

 


+7
480
romix:
Сегодня, 13:39

И я всегда там в левой еду, на предельно допустимой скорости.  Прям как депутат...

Сподіваюсь, в іншому - це майже свята та безгрішна людина з мандатом. Хай це буде ваш перший та останній похід до суду, а Феміда завжди допомогає вам у нерівній боротьбі з вірними псами Авакова. Народ не дасть невинно засудити свого слугу. Б'ємося до  кінця( аж до рішення апеляційної інстанції). 

Он же нас тоже любит, ведь правда же?..

 


-2
4 004
почемучка:
Сегодня, 14:20

це він мабуть вирішив вигнати з генделиків на роботу своїх юристів і допомічників, шоб хоть чимось займались


0
3 343
Дмитрий:
Сегодня, 14:33

Цитата: Дмитрий

*** :-)

Ну затёрли, ладно.

Я просто предположил, что водитель в Нисчем Броду живет/работает.


0
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