У Семенівському районі в шахті відстійника знайшли мертве немовля

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Увечері 12 січня в селі Оболонь Семенівського району знайшли мертвим новонародженого хлопчика. Тіло дістали з шахти бетонного відстійника, розташованого поблизу Глобинського свинокомплексу. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області.





Відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів).





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