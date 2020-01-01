Происшествия, Полтавщина

У Семенівському районі в шахті відстійника знайшли мертве немовля

Сегодня, 10:57 Просмотров: 1 955

 

Новонароджену дитину витягли із шахти бетонного відстійника, розташованого поблизу Глобинського свинокомплексу

Увечері 12 січня в селі Оболонь Семенівського району знайшли мертвим новонародженого хлопчика. Тіло дістали з шахти бетонного відстійника, розташованого поблизу Глобинського свинокомплексу. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області.


Відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів).


Якщо у вас є інформація, що допоможе поліції встановити обставини події, просимо повідомити її за наступними номерами:

  • 095 38 49 712 (начальник сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції);
  • 095 769 05 00 (чергова частина Семенівського відділення);
  • 102.
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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: новорожденные ребенок труп
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