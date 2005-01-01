На Молодіжному пасажир відмовився платити та побив водія «Тачку!» (додано)

Сегодня, 11:33 Просмотров: 2 219 Комментариев: 3

Сьогодні вночі, 11 лютого, на Молодіжному стався конфлікт між пасажиром та водієм додатку «Тачку!». Як стало відомо «ТЪ» з власних джерел, пасажир відмовився розплачуватися та почав бити водія. Припинив конфлікт екіпаж патрульних, що проїжджав повз.





У пресслужбі патрульної поліції Кременчука підтвердили факт нанесення тілесних ушкоджень водію.





Додано: за інформацією патрульної поліції, сьогодні зранку патрульні отримали виклик про бійку між пасажиром таксі та його водієм.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні припинили сутичку між чоловіками, у яких виник конфлікт. Встановили, що 25-річний пасажир попрохав водія зупинитись біля аптеки, придбати ліки, про те, водій відмовив у проханні. Словесна перепалка переросла в бійку.





Учасникам події була надана медична допомога.