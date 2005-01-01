Происшествия

На Молодіжному пасажир відмовився платити та побив водія «Тачку!» (додано)

Сегодня, 11:33 Просмотров: 2 219 Комментариев: 3

Ситуації не дав погіршитися екіпаж патрульних

 

Сьогодні вночі, 11 лютого, на Молодіжному стався конфлікт між пасажиром та водієм додатку «Тачку!». Як стало відомо «ТЪ» з власних джерел, пасажир відмовився розплачуватися та почав бити водія. Припинив конфлікт екіпаж патрульних, що проїжджав повз.


У пресслужбі патрульної поліції Кременчука підтвердили факт нанесення тілесних ушкоджень водію.


Додано: за інформацією патрульної поліції, сьогодні зранку патрульні отримали виклик про бійку між пасажиром таксі та його водієм.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні припинили сутичку між чоловіками, у яких виник конфлікт. Встановили, що 25-річний пасажир попрохав водія зупинитись біля аптеки, придбати ліки, про те, водій відмовив у проханні. Словесна перепалка переросла в бійку.


Учасникам події була надана медична допомога.

6
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Тачку телесные повреждения Молодіжний

Комментарии: 3

153
Всеволод:
Сегодня, 12:18

Быдло встретило быдло. Поспокойнее нужно быть.

И как это отказал в остановке? Клиент всегда прав.

И разве 30-50 гривен стоят нервов и побоев? Уверен, не стоит оно того. 


+7
23
LVV:
Сегодня, 13:41

Цитата: Всеволод

Быдло встретило быдло. Поспокойнее нужно быть.

И как это отказал в остановке? Клиент всегда прав.

И разве 30-50 гривен стоят нервов и побоев? Уверен, не стоит оно того. 

Тяжело судить не зная ,что там было на самом деле. Как вариант вышел у аптеки и пропал. Водитель мог попросить расчитаться-пасажир заартачился итд.  Или:  ночь, Молодежный, аптека, амфитомин....


+12
177
vsio nadoelo:
Сегодня, 13:47

 В такси все остановки и простои оплачиваются, а в тачке клиент заказав машину, думает что получил её в личное пользование. Просто пассажиру надо было сказать что он доплотит, ведь он договорился за доставку его из пункта "А" в пункт "Б", а не за развозку.


+6
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