Кременчуг, Потребитель

Плата за газ тепер розділена: кременчужани отримали платіжки по-новому

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 676 Комментариев: 4

 

У платіжках за січень – два окремі рядки –  за газ по лічильнику і за «газорозподіл». При цьому плату за розподіл газу виставили за 2 місяці – січень та лютий.

Кременчужани за січень отримали «дві платіжки» за газ. Фактично квитанція, сформована фірмою ВАС, яка обслуговує комунальні платежі – одна. Але плата за газ розділена на два окремі рядки: «газ по ліч.» та «газорозподіл». У рядку «газ по ліч.» - обсяг (у кубометрах), реально спожитий у січні. У рядку «газорозподіл» інша цифра обсягу. При цьому (зверніть увагу) – кубометри газу за розподіл виставлені за два місяці (січень та лютий). 


У «Кременчукгазі» роз’яснили, як нараховується плата за розподіл газу (приклади)


- Отримавши платіжку, спочатку була обурена тим, що мені приписали такий величезний річний обсяг споживання?! Фактично мій обсяг удвічі менший (судячи з платіжок за рік). Та уважно глянувши на платіжку, я побачила, що обсяг розподіленого газу виставлений за два місяці: січень та лютий, - поділилася враженнями від нової платіжки кременчужанка Галина, яка живе у приватному будинку з газовим опаленням.


  


Нагадаємо, плата за розподіл залежить від «замовленої потужності» - це обсяг природного газу, спожитий, починаючи з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року (цей період вважають «газовим роком»).


Плата за розподіл буде стягуватися протягом року. Для мешканців багатоповерхівок, де люди користуються лише газовими плитами, вона незначна. Для приватного сектору – більш суттєва.


При цьому, як бачимо, плату за розподіл газу виставляють наперед.


За січень ціна на газ (за сумою двох платіжок) склала 6,22 грн за 1 куб м (5,87 грн за газ + 0,35 грн за розподіл).


У грудні нерозділена ціна на газ, яка включала й розподіл, складала  5,71 грн за 1 куб м. Тобто у підсумку для споживачів ПрАТ «Кременчукгаз» блакитне паливо подорожчало на 51 коп за кубометр (січень до грудня). Ціна газу на лютий ще не визначена - на сайті ТОВ «Кременчукгаз-постачання» інформації про неї немає. 


Кременчужанам за січень не нарахували субсидії та пільги на нову послугу з розподілу газу

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ Кременчукгаз Кременчуккгаз-постачання розподіл газу

Комментарии: 4

2 999
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:21

Глянув структуру тарифу за жовтень 2019 р, то при ціні 5.7 грн.\м.куб , в т.ч. 26 коп було за розподіл і транспортування. За січень газ вийшов разом з транспортуванням і розподілом по 6.7 грн за м.куб, подорожчання склало +17%. Отака математика за формулою  Коболєва і Ко


+9
3 356
zzzzzz:
Сегодня, 12:06

так цену транспортировки вывели из стоимости самого газа, или просто добавили?smile ура! покращення настало разом!Намазуйте платежки на хлеб,или еще нет?


+4
177
vsio nadoelo:
Сегодня, 12:27

"...плата за розподіл залежить від «замовленої потужності» - це обсяг природного газу, спожитий, починаючи з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року..."
 Т.е. получается что если я в следующем газовом году потреблю меньше "замовленої потужності" мне что - вернут деньги? Дурная формула. Я в среднем потребляю 6 кубов газа, а плачу за доставку 14-ти кубов, т.к. у меня счетчик установили не с начала газового года, а через три месяца. 


+2
110
JJAbrams:
Сегодня, 14:35

Офигеть, они просто до цены газа еще и транспорт добавили

ГАЗРОЗПОДIЛ
38.00 м3
0.3480

13.22 грн.


0
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