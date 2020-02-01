Плата за газ тепер розділена: кременчужани отримали платіжки по-новому

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 676 Комментариев: 4

У платіжках за січень – два окремі рядки – за газ по лічильнику і за «газорозподіл». При цьому плату за розподіл газу виставили за 2 місяці – січень та лютий.

Кременчужани за січень отримали «дві платіжки» за газ. Фактично квитанція, сформована фірмою ВАС, яка обслуговує комунальні платежі – одна. Але плата за газ розділена на два окремі рядки: «газ по ліч.» та «газорозподіл». У рядку «газ по ліч.» - обсяг (у кубометрах), реально спожитий у січні. У рядку «газорозподіл» інша цифра обсягу. При цьому (зверніть увагу) – кубометри газу за розподіл виставлені за два місяці (січень та лютий).









- Отримавши платіжку, спочатку була обурена тим, що мені приписали такий величезний річний обсяг споживання?! Фактично мій обсяг удвічі менший (судячи з платіжок за рік). Та уважно глянувши на платіжку, я побачила, що обсяг розподіленого газу виставлений за два місяці: січень та лютий, - поділилася враженнями від нової платіжки кременчужанка Галина, яка живе у приватному будинку з газовим опаленням.









Нагадаємо, плата за розподіл залежить від «замовленої потужності» - це обсяг природного газу, спожитий, починаючи з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року (цей період вважають «газовим роком»).





Плата за розподіл буде стягуватися протягом року. Для мешканців багатоповерхівок, де люди користуються лише газовими плитами, вона незначна. Для приватного сектору – більш суттєва.





При цьому, як бачимо, плату за розподіл газу виставляють наперед.





За січень ціна на газ (за сумою двох платіжок) склала 6,22 грн за 1 куб м (5,87 грн за газ + 0,35 грн за розподіл).





У грудні нерозділена ціна на газ, яка включала й розподіл, складала 5,71 грн за 1 куб м. Тобто у підсумку для споживачів ПрАТ «Кременчукгаз» блакитне паливо подорожчало на 51 коп за кубометр (січень до грудня). Ціна газу на лютий ще не визначена - на сайті ТОВ «Кременчукгаз-постачання» інформації про неї немає.



