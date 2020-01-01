У «Кременчукгазі» роз’яснили, як нараховується плата за розподіл газу (приклади)

Підприємство розмістило інформацію про вартість розподілу для різних груп споживачів – для тих, хто користується лише плитою і для тих, чий будинок опалюється газом
У ПрАТ «Кременчукгаз» роз’яснили, як нараховується побутовим споживачам плата за розподіл природного газу. Нагадаємо, цю послугу тепер не включають у тариф на газ, і тепер вона буде виставлена окремим рядком у платіжках. Плата за розподіл залежить від «замовленої потужності».
«Замовлена потужність на 2020 рік - це обсяг природного газу, спожитий, починаючи з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року (цей період вважають «газовим роком»). Тобто для кожного споживача це окрема величина, згідно з показаннями його лічильника за вищезазначений період», - йдеться у повідомленні ПрАТ «Кременчукгаз» на сайті компанії.
Кожному із споживачів нараховуватиметься рівномірна сума кожного місяця, так передбачає Кодекс газорозподільних мереж. Послуга ПрАТ «Кременчукгаз» (з розподілу) дорівнюватиме добутку 1/12 частки замовленої потужності і тарифу на розподіл газу.
Плата з розподілу нараховується протягом року. Відповідно, для тих, хто опалюється газом чи використовує колонку, ця плата буде більшою, ніж в споживачів, які мають лише газову плиту.
Тариф на розподіл газу, затверджений НКРЕКП, складає:
Скориставшись прикладами розрахунку від «Кременчукгазу», ви можете самі порахувати свою замовлену потужність, виходячи з обсягу річного споживання. (Дані, до речі, відображуються у вашому особистому кабінеті на сайті ЄКС, де ви вводите показники лічильників).
Виходячи з прикладу ПрАТ «Кременчукгаз», плата за розподіл для середньостатистичної квартири з газовою плитою складатиме менше 4 грн щомісяця.
А от приватному сектору доведеться платити набагато більше: у прикладі підприємства при замовлені потужності 208 куб м – це 72,38 грн. І це плата протягом року.