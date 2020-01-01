У Кременчуці впіймали двох водіїв під наркотиками і без права керувати авто

Сегодня, 09:14 Просмотров: 737 Комментариев: 1

Останніми днями у Кременчуці полісмени зупинили двох водіїв, які знаходилися у стані наркотичного сп'яніння, а крім того, були позбавлені права керувати автівками. Про ці випадки інформує патрульна поліція міста.





Першого керманича виявили вночі з 10 на 11 січня на вулиці Харківській, де увагу поліцейських привернув автомобіль Ford Connect.





Під час спілкування з водієм авто патрульні помітили, що, ймовірно, чоловік сів за кермо під наркотиками, оскільки були присутні явні ознаки: порушення мови, зіниці очей не реагували на світло, порушення координації рухів. Але від проходження огляду на стан сп’яніння водій відмовився в присутності двох свідків.





Окрім того, в ході перевірки документів з'ясувалося, що керманич позбавлений права керування за подібні випадки.





Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами).





Другий водій під наркотиками трапився копам 11 січня близько 15.00. Поліцейський екіпаж зупинив автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху.





В ході розгляду справи про адміністративне правопорушення правоохоронці виявили у керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік категорично відмовився, однак це не звільнило його від відповідальності.





Як і у першому випадку під час перевірки документів з’ясувалося, що керманич не має права сідати за кермо транспортного засобу. Інспектори відсторонили водія від керування, склали протокол та винесли постанову.