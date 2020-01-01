Кременчуг

Кременчуцьку кров відправили в Авдіївку на порятунок поранених

Сегодня, 08:41 Просмотров: 518

 

Зараз шукають донорів, щоб поповнити запаси

Кременчуцький лікар Ростислав Зауральський на своїй сторінці в фейсбук повідомив, що донорську кров кременчужан спрямували на допомогу потерпілим на сході України.


 

- Після тривалої перерви кременчуцькі запаси крові поповнили Авдіївський регіон. Перерва була пов'язана з тим, що не було що возити. Та й зараз на фото у мене в холодильнику більше, ніж залишилося про запас на станції переливання крові. Ми з головним лікарем Світланою Каплатою довго ламали голову: як і допомогти, і самим не залишитися голяка. Тому будемо вигадувати як залучити донорів. Так! і фото безкрайніх засніжених полів... Звичайно, не гори і море, але теж піде! - повідомив Зауральський.


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Автор: Альона Душенко
Теги: Ростислав Зауральский кров
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