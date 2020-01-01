Кременчуцьку кров відправили в Авдіївку на порятунок поранених

Сегодня, 08:41 Просмотров: 518

Кременчуцький лікар Ростислав Зауральський на своїй сторінці в фейсбук повідомив, що донорську кров кременчужан спрямували на допомогу потерпілим на сході України.





- Після тривалої перерви кременчуцькі запаси крові поповнили Авдіївський регіон. Перерва була пов'язана з тим, що не було що возити. Та й зараз на фото у мене в холодильнику більше, ніж залишилося про запас на станції переливання крові. Ми з головним лікарем Світланою Каплатою довго ламали голову: як і допомогти, і самим не залишитися голяка. Тому будемо вигадувати як залучити донорів. Так! і фото безкрайніх засніжених полів... Звичайно, не гори і море, але теж піде! - повідомив Зауральський.



