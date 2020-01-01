Происшествия

У Кременчуці водій Volkswagen в'їхав у припарковану автівку і втік з місця аварії

Сегодня, 08:09 Просмотров: 1 205

 

Поліцейські склали на керманича два адмінпротоколи

11 січня на вулиці Леонова водій на автівці Volkswagen Passat в'їхав у припаркований ВАЗ 2108, який стояв біля будинку, а потім поїхав з місця аварії. Як проінформувала патрульна поліція Кременчука, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.


 

Під час спілкування з водієм Volkswagen копи виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували у встановленому законом порядку пройти огляд. Керманич погодився його пройти на місці за допомогою приладу Drager.


Результат виявися таким: 0,18 проміле. Нагадаємо, що відповідальність за керування в стані алкогольного сп’яніння наступає з показником 0,20 проміле алкогоголю в крові.


За свої дії водій отримав протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та протокол за ст. 122-4 (Залишення місце ДТП) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП админпротокол полиция
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