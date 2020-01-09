Дубль два - 14 шайб: «Кременчук» без проблем долає «вовків» (доповнюється)

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Сьогодні, 11 січня, хокеїсти «Кременчука» перемагають на виїзді «Крижаних Вовків» з рахунком – 12:2. У цьому матчі, як і в попередньому з «Білим Барсом» було закинуто 14 шайб.









«Крижані Вовки» - «Кременчук» - 2:12 (1:2, 1:6, 0:4)

Крижані Вовки: Дуве (Романов); Воронин (А) - Сисак, Федосов (А) - Лисин, Курпич - , - ; Микульчик - Воробьев - Мкртчян, Удовиченко - Чуйков - Гиндуллин, Савицький - Дворник (К) - Андрющенко, Зик - - Овчинников.

Кременчук: Гордюшин (Новицький); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Роганов - Горлушко; Кисельов (К) - Серанов - Бондарук, Созонов - - Орлов (А), Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Варава - Тютченко.