На Полтавщині дівчина поцупила у жінки фіолетову норкову шубу, прикраси та гроші

Сегодня, 10:17 Просмотров: 597

У тому ж Лохвицькому районі чоловік вкрав та продав батареї

Відділ комунікації поліції Полтавщини розповів про два випадки крадіжок, які трапилися в області (у Лохвицькому районі).





Злочини і злочинці у цих справах не пов’язані між собою – це різні факти. Їх об’єднують лише спосіб вчинення, відсутність кримінального минулого і ймовірні юридичні наслідки, адже тепер їм загрожує ув’язнення.





У першому випадку дівчина поцупила у жінки фіолетову норкову шубку, прикраси та гроші. Коли злодюжку викрили, частину речей, які можуть бути доказами у справі, вилучили. Незабаром, після проведення необхідних слідчих дій, їх повернуть законній власниці.





Інша крадіжка сталася на території одного з приватних підприємств Лохвицького району. Там місцевий житель вкрав три радіатори опалення. Батареї чоловік продав, а гроші витратив на власні потреби.





Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка з проникненням до приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.