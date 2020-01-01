Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині дівчина поцупила у жінки фіолетову норкову шубу, прикраси та гроші

Сегодня, 10:17 Просмотров: 597

У тому ж Лохвицькому районі чоловік вкрав та продав батареї

Відділ комунікації поліції Полтавщини розповів про два випадки крадіжок, які трапилися в області (у Лохвицькому районі).


Злочини і злочинці у цих справах не пов’язані між собою – це різні факти. Їх об’єднують лише спосіб вчинення, відсутність кримінального минулого і ймовірні юридичні наслідки, адже тепер їм загрожує ув’язнення.


У першому випадку дівчина поцупила у жінки фіолетову норкову шубку, прикраси та гроші. Коли злодюжку викрили, частину речей, які можуть бути доказами у справі, вилучили. Незабаром, після проведення необхідних слідчих дій, їх повернуть законній власниці.


 

Інша крадіжка сталася на території одного з приватних підприємств Лохвицького району. Там місцевий житель вкрав три радіатори опалення. Батареї чоловік продав, а гроші витратив на власні потреби.


 

Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка з проникненням до приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: кража шуба деньги батареї Полтавщина
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