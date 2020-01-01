За три мільйони гривень хочуть сфотографувати Кременчук

Сегодня, 10:55 Просмотров: 618 Комментариев: 1

На засідання архітектурно-містобудівної ради, яка відбулася в мерії Кременчука, розглянули проєкти історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука.



Під час оновлення генерального плану житлова забудова мікрорайону Озерний показала, що зведення багатоповерхівок не буде актуальним, адже зводять індивідуальні будинки.







Фахівець ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Білоконя» Анна Айлікова повідомила, що під час оновлення генплану зіткнулися із проблемою.



- Дуже важко працювати з територією, коли там намальований один будинок, а коли починаєш проводити перевірку, то там такого будинку вже немає, а на його місці - стоять три будинки. Це дуже серйозна проблема, - зазначила архітекторка генерального плану Кременчука.





Заступник міського голови Дмитро Кравченко зазначив, щоб коректно внести зміни необхідно замовити аерозйомку, а на це необхідно близько 3-х мільйонів гривень.



- За браком коштів у міському бюджеті на цей рік не закладено 3 млн грн. Більш того, полтавці запропонували за меншою ціною зробити це. Ми зараз розглядаємо цю пропозицію, - сказав віцемер.





Цікаво, чому в мерії не розглядають варіант, який безкоштовно надає сервіс Google Maps. На картах Google щороку оновлюються знімки з супутника.



