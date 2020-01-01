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У Кременчуці відбувся Всеукраїнський шаховий турнір

Сегодня, 11:32 Просмотров: 184

 

Відбувся 10 ювілейний Всеукраїнський шаховий турнір

З 2 по 8 січня юні шахісти з КМЦПО «Лідер» та СК «Нафтохімік» брали участь у 10-му ювілейному Всеукраїнському шаховому турнірі «Меморіал В. Т. Грохотова». Про це повідомив тренер Андрій Зазуляк.


Загалом у змаганнях взяли участь більше 35 шахістів з різних міст. Усього на турнірі було дві категорії «А», «В», «С», «D». А розрядів у шахістів значно більше: 1-й юнацький, 3-й дорослий, 2-й дорослий, 1-й дорослий, кандидат у майстри спорту, майстер спорту та гросмейстер.


Призовий фонд турніру: у турнірі - А - 11000 грн; у турнірі - B - 15000 грн; у турнірі - С - 8000 грн; у турнірі - D - 8500 грн.


У турнірі «В» серед дітей віком до 8 років 1 місце посів Марк Мельников. А також кращою стала Анна Гречишина у турнірі «В» та Аліса Романченко в турнірі «D» (бліц) 


Тренер Андрій Зазуляк теж посів 3 місце в турнірі «D» (бліц).

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Андрій Зазуляк
Теги: шахи
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