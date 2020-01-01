На Полтавщині розшукують двох чоловіків, які переховуються від суду за скоєні злочини

Сегодня, 12:00 Просмотров: 372

Один з них здійснив крадіжку у великих розмірах, іншого шукають за угон автомобіля

На Полтавщині розшукують двох чоловіків, які обвинувачуються у вчиненнях злочинів та переховуються від суду. Про розшук йдеться на сайті Національної поліції Полтавської області.





42-річного Миколу Ставицького, мешканця Гребінки, шукають за крадіжку у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України).





Прикмети: на вигляд 40-45 років, середнього зросту, середньої статури, волосся темне, коротке.



Особливі прикмети: на лівому боці шиї до передпліччя має татуювання у вигляді абстракції.

Якщо ви знаєте, де знаходиться чоловік або є інші дані, що можуть допомогти поліції у його розшуку, повідомте до сектору кримінальної поліції Гребінківського відділу поліції Полтавщини. Контактна інформація: м. Гребінка, вул. Магістральна, 16.





Телефони: (05359)92065, 095-207-69-55, 096-267-08-12.





А миргородця Дениса Кваскова, 1987 р.н., розшукують за угон транспортного засобу (ч. 1 ст. 289 КК України).





Якщо ви впізнали чоловіка на фото або маєте інформацію, що допоможе поліції у його розшуку, просимо повідомити її до Миргородського відділу поліції телефонами: (05355) 5-24-50 (чергова частина Миргородського ВП), 095-388-99-43 (кримінальна поліція), або «102».