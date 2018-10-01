Із січня кременчужани отримуватимуть дві платіжки за газ

Сегодня, 17:02 Просмотров: 1 985 Комментариев: 8

Одна із них - за сам природний газ, як товар, а інша – за послугу з його розподілу

Із січня побутові споживачі отримуватимуть по дві платіжки за газ, повідомляє ПрАТ «Кременчукгаз» на своєму офіційному сайті. Це відбулося у зв’язку з набуттям чинності постанови НКРЕП (Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), яка передбачає окремі платежі за газ як товар та за послугу з його розподілу.





Як уточнили у ТОВ «Кременчукгаз-постачання», яке виставляє рахунки споживачам, платіжки по-новому надійдуть у лютому – за січень. У січні (за грудень) рахунки будуть виставлені поки що по-старому (тобто одним платежем).

Постанова НКРЕКП №3037 від 24.12.19 року, яка набула чинності, передбачає виокремлення із загального тарифу на газ для побутових споживачів вартості його розподілу (тобто тариф, по-суті, розбивають на два).





Тариф на послугу з розподілу для ПрАТ «Кременчукгаз» з 1 січня.2020 року НКРЕКП встановила в розмірі 0,29 грн. за 1 куб м без ПДВ на місяць, тобто повна вартість з ПДВ - 0,35 грн за 1 куб м. Платити за послугу розподілу слід буде цілий рік.





Як формується вартість розподілу

Споживачу нараховуватиметься вартість послуги з розподілу газу в залежності від фактичного річного споживання за минулий газовий рік (з 01.10.2018 року по 30.09 2019 року). Послуга ПрАТ «Кременчукгаз» дорівнюватиме добутку 1/12 частки замовленої потужності і затвердженого тарифу на розподілу.





Наприклад, за рік споживач, який опалюється газом, «накрутив» 1200 кубометрів. 1/12 частка – це 100 кубометрів, це і буде замовлена потужність.





100*0,35 = 35 грн/місяць – це плата за розподіл газу, яка не залежить від того, чи це опалювальний, чи неопалювальний сезон.





У іншій платіжці буде плата за газ як товар.





Це знизить фінансове навантаження за послугу розподілу природного газу в опалювальний період, вважають у ПрАТ «Кременчукгаз».