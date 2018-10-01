Кременчуг, Потребитель

Із січня кременчужани отримуватимуть дві платіжки за газ

Сегодня, 17:02 Просмотров: 1 985 Комментариев: 8

 

Одна із них - за сам природний газ, як товар, а інша – за послугу з його розподілу

Із січня побутові споживачі отримуватимуть по дві платіжки за газ, повідомляє ПрАТ «Кременчукгаз» на своєму офіційному сайті.  Це відбулося у зв’язку з набуттям чинності постанови НКРЕП (Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), яка передбачає окремі платежі за газ як товар та за послугу з його розподілу. 


Як уточнили у ТОВ «Кременчукгаз-постачання», яке виставляє рахунки споживачам, платіжки по-новому надійдуть у лютому – за січень. У січні (за грудень) рахунки будуть виставлені поки що по-старому (тобто одним платежем).

Постанова НКРЕКП №3037 від 24.12.19 року, яка набула чинності, передбачає виокремлення із загального тарифу на газ для побутових споживачів вартості його розподілу (тобто тариф, по-суті, розбивають на два).


Тариф на послугу з розподілу для ПрАТ «Кременчукгаз» з 1 січня.2020 року НКРЕКП встановила в розмірі 0,29 грн. за 1 куб м без ПДВ на місяць, тобто повна вартість з ПДВ - 0,35 грн за 1 куб м. Платити за послугу розподілу слід буде цілий рік.


Як формується вартість розподілу

Споживачу нараховуватиметься вартість послуги з розподілу газу в залежності від фактичного річного споживання за минулий газовий рік (з 01.10.2018 року по 30.09 2019 року). Послуга ПрАТ «Кременчукгаз» дорівнюватиме добутку 1/12 частки замовленої потужності і затвердженого тарифу на розподілу.


Наприклад, за рік споживач, який опалюється газом, «накрутив» 1200 кубометрів. 1/12 частка – це 100 кубометрів, це і буде замовлена потужність.


100*0,35 = 35 грн/місяць – це плата за розподіл газу, яка не залежить від того, чи це опалювальний, чи неопалювальний сезон.


У іншій платіжці буде плата за газ як товар.


Це знизить фінансове навантаження за послугу розподілу природного газу в опалювальний період, вважають у ПрАТ «Кременчукгаз».

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ платіжка Кременчукгаз

Комментарии: 8

3 991
почемучка:
Сегодня, 17:06

це точно знизить для?


+3
787
Татьяна Донченко:
Сегодня, 17:35

Цитата: почемучка

це точно знизить для?

 

В опалювальний знизить, але в неопалювальний - навпаки, і доведеться це оплачувати без субсидії


+1
3 991
почемучка:
Сегодня, 17:43

Цитата: Татьяна Донченко

Цитата: почемучка

це точно знизить для?

 

В опалювальний знизить, але в неопалювальний - навпаки, і доведеться це оплачувати без субсидії

 

я мав на увазі що в останній цитаті якогось слова не вистачає, або воно зайве


+1
168
Zuwanderer aus der Ukraine:
Сегодня, 17:47

В очередной, миллионный раз, был изобретен велосипед! При чем с квадратными колесами. Чтобы было объяснение для простого люда, зачем его вообще снова изобретали. И фигня война, что на нем неудобно ехать. Зато свое, родное, украинское ...
Не буду распинаться за всю Европу, но почему-то в том же Дюссельдорфе (Германия) этот вопрос решается по другому.
www.facebook.com/oleksandr.oleksandr.54943/posts/440736000132884
Там частная коммунальная компания, которая в немецком городе транспортирует электричество, питьевую воду и газ (газ только для юр лиц, физ лицами в квартирах не используется - дорого и невыгодно), стоимость своих услуг включает в конечную цену единицы товара. Ее не нужно оплачивать отдельно, простой пользователь не морочит себе голову. Да еще и выбор есть поставщиков.

Интересно, если в Кременчуге в квартире отключен газ, будет ли горгаз выставлять счет за распределение ?
И будет горгаз доплачивать за то, что его труба проходит через квартиру, где его газом не пользуются (отключен) ?


+19
483
VsegdaProtiv:
Сегодня, 20:29

Цитата: Zuwanderer aus der Ukraine
И будет горгаз доплачивать за то, что его труба проходит через квартиру, где его газом не пользуются (отключен) ?
Гениально! Живя на первых этажах, с них ещё можно попробовать скидку сбить, мол мне труба не торохтела в квартире, забирайте куда хотите... И посмотрел бы на газовиков, которые столкнулись бы с таким вопросом)))


+4
4 221
Туся:
Сегодня, 20:49

 розподіл газу в неопалювальний період повинна мабуть бути меншою,  бо менший об,єм  газу надходить до  будинку, а значить, що і будинкове газове обладнання експлуатуються в меншому обсязі, а ніж в зимку? От скотиняки, вже не знають, як вигадати, щоб більше здирати з населення оплату. Новий уряд обіцяв справедливо захистити, а щось усе навпаки!! З перших днів нового року починають оповіщати українців приємними новинами! Що далі вигадають? 


+1
168
Zuwanderer aus der Ukraine:
Сегодня, 21:33

Цитата: VsegdaProtiv
И посмотрел бы на газовиков, которые столкнулись бы с таким вопросом

Еще до выхода статьи я планировал завтра заглянуть в кременчугский горгаз, есть ряд вопросов.
Заодно теперь спрошу и за 2 платежки для квартир, где газ отключен. А заодно и за "ихнюю" газовую трубу, проходящую через мою квартиру спрошу. С которой мне не только газ не идет, а вообще ничего. Не то чтобы надеюсь на доплату с их стороны, сколько в принципе интересно с ними пообщаться на эту тему.
Жаль, что времени совсем мало ...

Это же что в Украине делается. Вместо того, чтобы сделать модель, ссылку на которую я дал комментом выше (производитель отдельно, независимый от производителя доставщик в квартиру отдельно, цена общая), в стране иммитируют реформы. ПОЭ содает своего доставщика электроэнергии, горгаз тоже самое с газом, водоканал пока что отстает.
То есть всяким МВФам и евроконтролерам можно будет доложить - реформы на марше, делаем как у вас. При этом на самом деле ничего не меняя по сути.


+3
787
Татьяна Донченко:
Сегодня, 21:46

Цитата: почемучка

Цитата: Татьяна Донченко

Цитата: почемучка

це точно знизить для?

 

В опалювальний знизить, але в неопалювальний - навпаки, і доведеться це оплачувати без субсидії

 

я мав на увазі що в останній цитаті якогось слова не вистачає, або воно зайве

 

Прибрала "для", тепер це не цитата, бо то було дослівно))))


0
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