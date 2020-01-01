Ты сам не свой, когда тебе в бок прилетает с Хорольской

Участники автосообщества взаимопомощи на дорогах DriveHelpKremen были вдохновлены стайкой водителей, бороздящих просторы в районе электростанции. Вдохновлены настолько, что даже сделали небольшой обучающий ролик в формате «для самых маленьких».
Проблема стара – некоторые водители, которые едут с Хорольской, не считают нужным уступать дорогу, тем, кто едет по улице Троицкой. Не воспринимают они это место, как перекрёсток равнозначных дорог и правило «помехи справа» не используют.
Однажды даже служебный автомобиль городского головы Виталия Малецкого попал здесь в ДТП. После этого депутат горсовета Руслан Ульянов предположил, установить там знаки, которые «внятней» будут доносить информацию о том, как проезжать перекрёсток. Но пока всё по-старому.
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