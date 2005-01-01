До уваги пільговиків на комуналку: з 1 січня можна безперешкодно перейти на отримання виплат готівкою

Сегодня, 15:39 Просмотров: 378

З 1 січня кременчуцькі пільговики зможуть безперешкодно перейти на отримання виплат за житлово-комунальні послуги з безготівкової форми на готівкову. Так, уряд скасовував обмеження, яке не дозволяло українцям податися на монетизовані виплати готівкою після 15 жовтня (на опалювальний період) і 15 травня (на неопалювальний період). Так, Кабмін на засіданні 27 грудня ухвалив Постанову №1123, яка, серед іншого, скасовує пункти, які вводили обмеження щодо подання заяв на монетизацію.





«Раніше українські пільговики могли отримувати монетизовані виплати лише якщо подали відповідну заяву до старту опалювального сезону, тобто до 15 жовтня, то відтепер вони можуть зробити це у будь-який момент», - цитує міністра соціальної політики України Юлію Соколовську сайт Мінсоцполітики.





Тобто тепер кременчуцькі пільговики можуть перейти на виплати готівкою, подавши відповідну заяву до управління соцзахисту населення за місцем проживання. Нагадаємо, до змін тим, хто не встиг подати заяви до 15 жовтня, пільги виплачувалися в монетизованій безготівковій формі через «Ощадбанк». Платіжки ж приходять без урахування пільг – тобто на всю суму оплати за квартиру.









Безготівкова форма незручна для отримувачів, бо банк проводить розрахунок після 18 числа кожного місяця, і лише тоді приходить SMS про нараховану пільгу (і можна, відповідно, визначити частку свого платежу). Водночас, щоб заборгованість не вважалася простроченою, платити за комуналку слід до 20 числа кожного місяця (тобто зазор для оплати усього 2 дні).





Телефони для довідок:

УСЗН Автозаводського району 77-29-95, (068)265-68-25;





УСЗН Крюківського району 6-13-63, (096)403-29-69, (050)582-03-92.