До уваги пільговиків на комуналку: з 1 січня можна безперешкодно перейти на отримання виплат готівкою

Уряд вніс зміни до постанови про монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги
З 1 січня кременчуцькі пільговики зможуть безперешкодно перейти на отримання виплат за житлово-комунальні послуги з безготівкової форми на готівкову. Так, уряд скасовував обмеження, яке не дозволяло українцям податися на монетизовані виплати готівкою після 15 жовтня (на опалювальний період) і 15 травня (на неопалювальний період). Так, Кабмін на засіданні 27 грудня ухвалив Постанову №1123, яка, серед іншого, скасовує пункти, які вводили обмеження щодо подання заяв на монетизацію.
Тобто тепер кременчуцькі пільговики можуть перейти на виплати готівкою, подавши відповідну заяву до управління соцзахисту населення за місцем проживання. Нагадаємо, до змін тим, хто не встиг подати заяви до 15 жовтня, пільги виплачувалися в монетизованій безготівковій формі через «Ощадбанк». Платіжки ж приходять без урахування пільг – тобто на всю суму оплати за квартиру.
Безготівкова форма незручна для отримувачів, бо банк проводить розрахунок після 18 числа кожного місяця, і лише тоді приходить SMS про нараховану пільгу (і можна, відповідно, визначити частку свого платежу). Водночас, щоб заборгованість не вважалася простроченою, платити за комуналку слід до 20 числа кожного місяця (тобто зазор для оплати усього 2 дні).
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