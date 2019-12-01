Які новинки внесуть малі проєкти «Громадського бюджету» у кожен район Кременчука

Сегодня, 15:05 Просмотров: 371

«ТелеграфЪ» вже інформував своїх читачів щодо переможців «Громадського бюджету» у категоріях великі, соціальні та комунальні, про це можна дізнатися у цьому матеріалі.



Тепер — черга за малими проєктами, які мають внести новинки у кожен район Кременчука.





1. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у 13 районі (сектор Ревівка)







Проєкт передбачає, що будуть капітально відремонтовані три зупинки громадського транспорту на Ревівці (такі як «Магазин» та «Ревівка»).



Реалізація проекту дозволить підвищити комфорт, рівень безпеки пасажирів, що користуються зупинками громадського транспорту, та захищеність в умовах негоди.



Авторка проєкту наголошує, що у цьому районі Кременчука зупинки знаходяться в аварійному стані та не відповідають стандартам безпеки.



Автор: Наталія Копичко.

Бюджет: 399 990 грн.







2. Встановлення дитячого спортивно-ігрового комплексу в районі будинку №14 квт 287 (сектор Пивзавод)







Авторка проєкту пропонує встановити за адресою квартал 287, 14 новий майданчик для дітей віком від 4 до 12 років.



Він включатиме в себе власне спортивно-ігровий комплекс, а також гойдалки, каруселі, гірки. На майданчику укладуть бруківку, зроблять освітлення та озеленення.



Це дозволить дітям цікаво проводити час на свіжому повітрі, фізично розвиватися, а також покращить зовнішній вигляд прибудинкової території.



Автор: Ніна Хелемендик.

Бюджет: 389 420 грн.







3. Створення онлайн гіду містом Кременчуком (сектор Нагірна 2)



Проєкт передбачає створення сайту та мобільних додатків для самостійного вивчення міста кременчужанами та гостями Кременчука.



У історичних місцях встановлять таблички з посиланнями та Qr-кодами для переходу на сайт або завантаження додатків. На сайті можна буде прослухати аудіо-екскурсію, подивитися фото обраного району міста або почитати текстовий варіант аудіо-гіду.



Авторка проєкту вважає, що використання Qr-кодів та додатків зробить проєкт цікавим для молоді, яка захоплюється новими технологіями. Онлайн гід буде безкоштовним та має на меті збільшити туристичну привабливість Кременчука.



Антивандальні таблички з QR-кодами та посиланнями на сайт і додатки встановлять на екскурсійних маршрутах:

парк Миру (3 таблички - вхід, музей техніки та Гонг Миру);

меморіал «Вічно Живим» (1 табличка);

парк Придніпровський (5 табличок - банк, площа Перемоги, вхід до парку, Щука з Кременчука, скеля «Гранітний реєстр»);

сквер імені Олега Бабаєва (1 табличка);

бульвар Пушкіна (1 табличка);

парк Воїнів - інтернаціоналістів (2 таблички - вхід до парку, меморіальний комплекс «На афганській стежині»);

Міський сад (3 таблички - на вході до парку, біля дубу, біля альтанки);

сквер «Ювілейний» (1 табличка - біля пам'ятного знаку героям АТО);

сквер Андрія Ізюмова (1 табличка);

парк Крюківський (2 таблички).



Корегувати та доповнювати розроблені маршрути та тексти за необхідності будуть працівники Кременчуцького краєзнавчого музею, а записом аудіофайлів з екскурсіями займатиметься Кременчуцька міська телерадіокомпанія.



Автор: Юлія Суперека.

Бюджет: 120 000 грн.







4. Улаштування нового дитячого майданчика в районі будинку №29 по вулиці М. Говорова (сектор І Занасип)







Згідно проєкту, новий дитячий майданчик має з'явитися за адресою вулиця Маршала Говорова, 29, крім дитячих гойдалок він також міститиме спортивне знаряддя та елементи воркауту.



Авторка проєкту стверджує, що на старому майданчику у дворі «більшість конструкцій зламані або деформовані і на них страшно відпускати дітей», а спортивне знаряддя взагалі відсутнє.



Тому новий майданчик створить комфортні та безпечні умови для фізичного розвитку дітей та для відпочинку їхніх батьків та людей похилого віку.



Автор: Ганна Яровенко.

Бюджет: 400 000 грн.







5. Улаштування нового дитячого майданчика з елементами для занять спортом по вул. Європейській, 64 (сектор Нагірна)







Автор мотивує необхідність створення нового майданчику тим, що відсутність спортивних елементів у дворі призводить до поступової деградації молоді, яка свій вільний час проводить за дворовими столиками, вживає алкогольні напої і тероризує мешканців, які майже кожної ночі викликають поліцію.





Тому пропонується облаштувати двір новим дитячим майданчиком, спортивними та елементами для воркауту, це принесе багато користі мешканцям мікрорайону і дозволить виховувати підростаюче покоління спортивним і розвинутим.



Новим знаряддям зможуть користуватися мешканці ближніх будинків: №4 по вулиці Нагірній, №64 по вулиці Європейській та будинків №18 і 20 по проспекту Свободи.



Автор: Олена Денисенко.

Бюджет: 400 000 грн.







6. Мотузковий парк розваг (сектор Центр)



Авторка проєкту наголошує, що мотузковий парк на деревах наразі є лише у парку Мира, тому буде чудово створити його також і в парку у Центрі Кременчука.





Регулярні тренування на свіжому повітрі допоможуть містянам розвивати усі групи м'язів, координацію й уміння долати свій страх висоти. А також мотузковий парк дозволить кременчужанам та гостям міста весело, цікаво і головне корисно проводити свій час з близькими людьми, стане розвагою для тих, хто любить пригоди, адреналін та незабутні враження.





Основні відвідувачі мають бути віком від 10 до 50 років та вагою до 80 кг.



Автор: Діана Лещенко.

Бюджет: 400 000 грн.









7. Крюківський роллердром (сектор Крюків)







Авторка проєкту говорить про те, що у Крюкові немає територій з рівним асфальтним покриттям, де б можна було кататися на роликах, скейтбордах, самокатах, тому мешканці району змушені їздити аварійним мостом у центр міста.



Зону для безпечних роликових видів спорту планується створити у сквері «Небесна сотня» за адресою вулиця Івана Приходька, 95. Цей сквер останнім часом став дещо занедбаним, тому «повернути його до життя» має допомогти роллердром.





Він може стати основою для клубу з хокею на роликах або використовуватися для відпочинку жителями Кременчука, різними організаціями та командами. Також у зоні роллердрому хочуть облаштувати велостоянку та СТО.





Автор: Марина Орлова.

Бюджет: 400 000 грн.









8. Щасливі ніжки: капітальний ремонт пішохідної доріжки на кварталі 297 (сектор Молодіжний)





Авторка стверджує, що на кварталі 297, починаючи від кінцевої зупинки маршруту №11, пішохідна доріжка знаходиться у розбитому стані. Там велика кількість тріщин, також на одному з проміжків цієї доріжки є схил, який взимку стає слизьким, а тому людям похилого віку важко подолати цей відрізок.





Тому у рамках «Громадського бюджету» 300 метрів пішохідної доріжки у районі будинку №9 вимостять тротуарною плиткою.





Автор: Ірина Серьогова.

Бюджет: 400 000 грн.









9. Комплексний благоустрій території двору в районі будинків 19, 31, 33 по проспекту Свободи (сектор Молокозавод)





За словами авторки, у цьому районі є дитяче та спортивне обладнання, але воно вже старе й здебільшого зламане.





Крім того, територію двору між будинками 31 та 33 взагалі зробили дорогою, по якій постійно їздять автомобілі, часто вантажні (підвіз товару до магазинів, розташованих у дворі та будинку №31), що робить двір зоною підвищеної небезпеки.



Згідно проєкту, новий дитячий майданчик має з'явитися в районі будинків 19, 31, 33, 35 та 39/41 по проспекту Свободи, також він матиме спортивне знаряддя та елементи воркауту. Користуватися ним зможуть й мешканці прилеглих будинків №15, 17 по проспекту Свободи та №66/13 по вулиці Європейській. Майданчик сприятиме впровадження здорового способу життя та створить умови для відпочинку всією родиною.





Автор: Світлана Шумеєва.

Бюджет: 399 750 грн.









10. Спортивна нація — здорова нація (сектор Раківка)





Авторка проєкту пропонує створити спортивний майданчик спеціально для занять воркаутом. Бо зараз цей вид спорту набирає популярності серед молоді, але так як спортсмени не мають, де тренуватися, то використовують закинуті недобудови, паркани, парапети, драбини та інші елементи архітектури, які не призначені для даних потреб.





У зв'язку з цим на вулиці Республіканській, 124 облаштують майданчик з силовими тренажерами, де воркаутисти зможуть безпечно виконувати свої трюки та проводити змагання. Адже на території Кременчука немає об'єкту, який відповідав би вимогам сучасних видів спорту. Крім того, його зможуть використовувати жителі прилеглих сіл Садки, Кам'яні Потоки, Маламівка.

Майданчик дозволить молоді фізично розвиватися та відверне її від асоціальних проявів.





Автор: Наталія Луценко.

Бюджет: 400 000 грн.





11. Благоустрій території біля філії Терцентру та амбулаторії сімейної медицини на III Занасипу (сектор ІІІ Занасип)





Проєкт передбачає облаштування території біля філії територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району ДСЗН та питань АТО на вулиці Мічуріна, 76.





Асфальтне покриття цієї території знаходиться в незадовільному стані: має тріщини та вибоїни, що є суттєвою перешкодою для відвідувачів, серед яких — громадяни похилого віку та люди з інвалідністю. Тому там укладуть нове покриття та проведуть обрізку старих дерев та кущів.





Автор: Анастасія Леонова.

Бюджет: 399 665 грн.