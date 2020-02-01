Автодорогу М-22 біля Полтави засипало снігом

Сегодня, 10:32 Просмотров: 1 645 Комментариев: 3

Північно-західний напрямок від Кременчука засипало снігом: засніжило в Полтаві та під'їзд до міста. На трасі М-22 ускладнено рух. На фото від Drive 2 Кременчук видно, що фури зупинилися на дорозі.









За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, в Лелюхівці на підйомі зупинилася вантажівка з причепом через відсутність дизельного пального, яка надалі заблокувала рух транспорту. Автомобіль відбуксирували, аби дати проїзд іншому транспорту.









Наразі ускладнення руху в районі села Бондури. Вантажівка з причепом на «лисій» гумі не може виїхати на підйом. На місці працюють співробітники поліції та рятувальники. Рух здійснюється в реверсному режимі.



