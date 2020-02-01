Происшествия, Полтавщина

Автодорогу М-22 біля Полтави засипало снігом

Сегодня, 10:32 Просмотров: 1 645 Комментариев: 3

 

Фури «стали»

Північно-західний напрямок від Кременчука засипало снігом: засніжило в Полтаві та під'їзд до міста. На трасі М-22 ускладнено рух. На фото від Drive 2 Кременчук видно, що фури зупинилися на дорозі.


 


За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, в Лелюхівці на підйомі зупинилася вантажівка з причепом через відсутність дизельного пального, яка надалі заблокувала рух транспорту. Автомобіль відбуксирували, аби дати проїзд іншому транспорту.


Через сильний снігопад на Полтавщині обмежать рух для окремих видів транспорту, – САД


Наразі ускладнення руху в районі села Бондури. Вантажівка з причепом на «лисій» гумі не може виїхати на підйом. На місці працюють співробітники поліції та рятувальники. Рух здійснюється в реверсному режимі.


3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Drive 2 Кременчук
Теги: Полтава-Александрия зима Полтава

Комментарии: 3

2 999
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:45

Які ж тільки безпомічні насправді виявляються наші доблесні дорожні служби, які проїдають млн на боротьбу із зимою, при простенькій нештатній ситуації.


+1
4 031
почемучка:
Сегодня, 11:28

Цитата: Daniel Mroz

Які ж тільки безпомічні насправді виявляються наші доблесні дорожні служби, які проїдають млн на боротьбу із зимою, при простенькій нештатній ситуації.

категорично не погоджуюсь. Те що заастрягла фура - це проблема фури, ну і прогалина в законодавстві, яка не зобовязала мати при фурі ланцюги на колеса, які в даному випадку були б незамінні.

 

Відчуваю що щас на мій коментар згадають піаніста))) А як же без нього - треба ж шоб хтось був крайній, окрім Порошенка, при якому, доречі, були такі самі ситуації, як і при попередниках


+6
2 284
Dmitriys:
Сегодня, 12:57

В Европе дороги чистят сразу и хорошо а цепи одевают очень редко и то чаще в Норвегии и Австрии и то перед заездом на гору есть специальные площадки для одевания цепей. Но не забываем что и дороги там без ям.


-2
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