Через сильний снігопад на Полтавщині обмежать рух для окремих видів транспорту, – САД

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 076

Служба автомобільних доріг у Полтавській області просить водіїв завершити довготривалі поїздки до сьогоднішнього вечора, бо на 11-12 лютого прогнозують сильний снігопад. Для окремих видів транспорту не виключають навіть введення обмеження руху.





«Синоптики прогнозують сильний сніг та пориви вітру 15-20 м/с. Рекомендуємо завершити довготривалі поїздки до сьогоднішнього вечора. У зв’язку з сильним снігопадом 11-12 лютого не виключене введення обмеження руху для окремих видів транспорту. Будемо вдячні за повідомлення щодо ускладнень руху на автомобільних дорогах державного значення за номером 050 409 80 01 (цілодобово)», – йдеться у повідомленні.



