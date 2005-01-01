Три роки отримав член банди шахраїв, яка на Полтавщині видурила в пенсіонерки $1300 та €300

Сегодня, 15:31 Просмотров: 340 Комментариев: 1

Ці кошти призначалися для того, щоб не притягнути сина до «уявної» кримінальної відповідальності

Наприкінці січня цього року Миргородський міськрайонний суд розглянув справу щодо раніше судимого чоловіка за шахрайство.





З обвинувального акту відомо, що засуджений діяв не один, а у змові з двома чоловіками. 29 червня 2018 року обвинувачений з напарником приїхали з Харкова до Миргорода, про свій приїзд повідомили телефоном іншому учаснику групи. Його ім'я під час розслідування не вдалося з'ясувати, тож назвемо його «Невідомий».





29 червня близько 20.00 невідомий зателефонував на випадковий міський стаціонарний абонентський номер. Слухавку взяла пенсіонерка, невідомий назвався її сином. Пригніченим та спотвореним голосом він сказав, що спричинив ДТП, у результаті якого постраждала дівчина. Потім невідомий знову подзвонив пенсіонерці, але вже назвався працівником прокуратури. Запропонував не притягувати сина до відповідальності, лише за умови передачі коштів довіреній особі, яка прийде за адресою її проживання.





Приблизно о 20.30 обвинувачений з напарником прибули на таксі до території домогосподарства пенсіонерки. Жінка добровільно віддала обвинуваченому 1300 доларів (33 904 грн на той час) та 300 євро (8 823,39 грн на той час). Після отримання грошей 41 227 грн переказали на рахунок невідомого. 1500,39 гривні чоловіки залишили собі.





Ще одну аферу намагалися провернути наступного дня. О 12.00 невідомий знову зателефонував на випадковий стаціонарний телефон. Невідомий придумав нову історію: він слідчий. Телефонує матері повідомити, що її син в результаті ДТП збив людину. Щоб не притягувати його до кримінальної відповідальності, потерпілій необхідно сплатити 8000 доларів.





Проте цього разу жінка не дала себе обманути. Вона повідомила про це чоловіку, який подзвонив до поліції.





Обвинувачений з напарником знову на таксі поїхали отримувати гроші. Проте цього разу засуджений залишився в машині, а напарник пішов отримувати гроші. Але провернути аферу не вдалося - чоловіків затримали правоохоронці.





Обвинувачений свою вину у скоєнні злочину заперечив. Суду пояснив, що він дійсно отримував кошти від потерпілої та листок паперу з розпискою. Однак він не розумів, з якою метою він їх отримує, оскільки виконував прохання напарника. Про злочинні плани напарника та його зв'язок із особами, які організовують шахрайські дії, він нічого не знав.





З приводу іншого інкримінованого епізоду він взагалі нічого не знав, бо перебував в салоні автомобіля. Про якісь домовленості з приводу вчинення шахрайських дій не знав. Суд критично оцінив свідчення чоловіка, адже вони суперечать іншим доказами, дослідженими судом.





Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 15 (незакінчений замах) та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Остаточне покарання - 3 роки 4 місяці позбавлення волі.





Строк відбуття покарання відраховувати з часу фактичного його затримання. Зарахувати строк попереднього ув'язнення з 30 червня 2018 року по 25 липня 2018 року в розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.





Стягнути із засудженого на користь потерпілої 42 727 грн в рахунок відшкодування матеріальної шкоди заподіяної злочином.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів.