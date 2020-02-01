Происшествия

У Кременчуці боржниця «привітала» працівника обленерго стартовим пістолетом (додано)

Сегодня, 16:21 Просмотров: 1 080 Комментариев: 2

 

Працівник приїхав за борги «відрізати світло». Ця ідея не сподобалася господині помешкання

 

Сьогодні, 10 лютого, у Кременчуці в Першому тупику бібліотечному жінка 1974 року народження вийшла до працівника обленерго зі стартовим пістолетом.


За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, до жінки приїхали «відрізати світло» за борги. До робітника вийшла агресивна господиня, погрожувала стартовим пістолетом.


 


На місце виїхала слідчо-оперативна група.


Додано: як повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції, слідчі поспілкувалися з жінкою, вона надала документи на зброю. Візуально виявили, що зброя не придатна для застосування. Зброю вилучили. Надалі слідчі будуть давати юридичну оцінку ситуації. 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пистолет облэнерго долги борги

Комментарии: 2

2 090
evil:
Сегодня, 16:29

А вы знаете, а у меня как-то нет ни удивления, ни сочувствия и сострадания к "пострадавшим". Ну как-то все уже предсказуемо...Я все жду когда ***. Вот потеха то будет. Я распечатаю банер с ***, и как за сбитые самолеты за каждого ****...

Последний раз такой накал в обществе я помню в конце 2013...Сейчас наростание накала в обществе по моим ощущениям близкое к тому же периоду. Малейшая искра и будет пожар...

Писюанист, беги в Ростов...


+10
136
кренделёк:
Сегодня, 17:22

evil проспись, вояка ***


+1
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