У Кременчуці боржниця «привітала» працівника обленерго стартовим пістолетом (додано)

Сегодня, 16:21 Просмотров: 1 080 Комментариев: 2

Працівник приїхав за борги «відрізати світло». Ця ідея не сподобалася господині помешкання

Сьогодні, 10 лютого, у Кременчуці в Першому тупику бібліотечному жінка 1974 року народження вийшла до працівника обленерго зі стартовим пістолетом.





За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, до жінки приїхали «відрізати світло» за борги. До робітника вийшла агресивна господиня, погрожувала стартовим пістолетом.









На місце виїхала слідчо-оперативна група.





Додано: як повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції, слідчі поспілкувалися з жінкою, вона надала документи на зброю. Візуально виявили, що зброя не придатна для застосування. Зброю вилучили. Надалі слідчі будуть давати юридичну оцінку ситуації.