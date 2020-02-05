«Кремінь» не може вийти із «зони турбулентності»: команду покинули три гравці та головний тренер

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Сьогодні, 10 лютого, футбольний клуб «Кремінь» залишив головний тренер Володимир Прокопіненко та троє гравців: Ігор Кошман, Юрій Павлик та Вадим Воронченко.





Вадим Воронченко приєднався до команди на початку сезону. За цей час нападник зіграв у 18 іграх та відзначився один раз у ворота суперника.









Юрій Павлик через пів сезону, повернувся до «Кременя» у липні 2019 року. За цей час вихованець «Кременя» зіграв у 19 іграх та відзначився трьома голами.





- Хочу побажати Кременю удачі, а вболівальникам терпіння, щоб Кремінь продовжував свої виступи і ставив перед собою максимальні цілі. Було дуже приємно грати вдома, перед рідними вболівальниками, - зазначив наостанок Юрій Павлик.









Ще один вихованець «Кременя» Ігор Кошман поповнив команду у вересні минулого року. За цей час Ігор зіграв у 10 іграх чемпіонату Першої ліги.





- Бажаю «Кременю» залишитися у Першій лізі. Хоч провів в команді не так багато часу, але все одно було приємно перебувати у себе вдома та пограти на рідному стадіоні! Хочу подякувати вболівальникам, що у такий скрутний для команди час ходили на стадіон і підтримували команду. Всім спасибі та бажаю успіхів, - подякував Ігор Кошман.









Головний тренер «Кременя» Володимир Прокопіненко попрощався з командою

Головний тренер Володимир Прокопіненко зазначив, що сподівався на зміни, але їх не відбулося. Зараз фахівцю надійшла пропозиція від іншого клубу.





«Кремінь» вирішив ризикнути й пішов у ва-банк - онулив склад





- На першому зборі ми зібрали команду... Мені хотілося з ентузіазмом та хорошим настроєм розпочати роботу. Хотів дати час й подивитися чи зміниться щось в плані матеріально-технічної бази та остаточне бачення по футболістах, хто саме залишиться в команді. Адже на той час залишалося ряд футболістів, які складали кістяк команди. Пройшов час й команду покинули: Юрій Павлик, Ігор Кошман та Вадим Воронченко, які забрали документи. На сьогодні зі складу, який був у першому колі чемпіонату - залишилося четверо футболістів, з яких двоє воротарів.

На сторінці сайту «Ворскла» є інтерв'ю Олега Мейдановича Бабаєва, в якому він розповідав як прийшов у клуб та про розвиток команди. Це своєрідна біблія підходу до організації футбольного клубу. Я завжди ловлю себе на думці, що Олег Мейданович в інтерв'ю зазначав, що зробив те або інше, вклав масу фінансів, планував щось робити... Коли слухаєш такі інтерв'ю або спілкуєшся з такими людьми, то хочеться все кидати й одразу бігти й працювати. Футбол не стоїть на місці й інші команди створюють кращі умови. Це як футболісти, які грають до певного часу, поки їх не запросить інший клуб. Не буду приховувати, мені також надійшла пропозиція на роботу в іншому клубі.

Для мене Кременчук місто до якого я відношуся з любов'ю. Хочу, щоб футбол у Кременчуці розвивався і його тут ще більше полюбляли, щоб в цей вид спорту вкладали кошти, була своя футбольна база, якої немає на сьогодні. Хочеться, щоб все це було у Кременчуці, щоб футбол тут розвивався.

Зайшов сьогодні до хлопців й попрощався з гравцями та побажав проявити себе. Для багатьох молодих гравців надається шанс проявити себе на високому рівні. А Перша ліга для українського футболу - дуже високий рівень.

Хочу подякувати всіх хлопцям з якими працював, за виконану роботу, бажаю удачі та добробуту. Також дякую тренерському штабу, всім працівникам футбольного клубу «Кремінь», включаючи водіїв та працівників кафе. Й звичайно вболівальників, за їх теплий прийом, вогняні очі, й мені дуже важко зараз покидати команду, адже тут дійсно є люди, які люблять футбол. - попрощався Володимир Юрійович.





«Кремінь» одразу отримав нового головного тренера





Міський футбольний клуб «Кремінь» очолив Сергій Свистун, який до цього був помічником головного тренера. Нагадаємо, що Сергій Володимирович втретє за всю історію відродженого клубу очолюватиме команду.









Сергій Свистун очолив «Кремінь» у 2003 році коли команда виграла чемпіонат області та заявилася у Другу лігу, тоді тренеру довелося будувати команду з нуля.

Сергій Володимирович працював з командою до 31 жовтня 2008 року, після цього перейшов у полтавську «Ворсклу».

У сезоні 2013-2014 Сергій Свистун повертається в команду, де два сезони очолював команду. Працював в тандемі з Сергієм Ященком, саме Ященко очолив тренерський штаб у 2015 році. Сергій Володимирович Свистун залишився допомагати команді в складі тренерського штабу. 10 лютого 2020 року Сергій Свистун - втретє очолив команду «Кремінь».





Сергію Свистуну готувати команду до чемпіонату допомагатиме тренер Дмитро Стойко.