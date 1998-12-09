Кременчужани отримали теплові платіжки за січень: чому дорожче, ніж у грудні?

КремТЕЦ перерахувала вартість опалення за січні на 17%; КП «Теплоенерго» - на 18,9%. У грудні перерахунок складав 22 та 21%.
Кременчужани отримали платіжки за тепло та гарячу воду за січень. У багатьох вони виявилися вищими, ніж очікувалося. Принаймні, сума перерахунку менша, ніж за грудень. Наприклад, у платіжці Альони, мешканки 3-кімнатної квартири в будинку на вулиці Велика набережна, 17, опалення у грудні коштувало 1722 грн; натомість у січні — 1945 грн (на 223 гривні дорожче).
Люди обговорюють платіжки у соцмережах і дивуються: чому тариф такий високий? Чому він не знижений?
«ТелеграфЪ» вирішив роз'яснити, що відбувається з платіжками, зібравши типові запитання від кременчужан.
По-перше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук не обіцяв зниження на 30% усім — йшлося про зниження «до 30%». Таке формулювання від початку передбачає, що перерахунок у платіжках (у цілому по країні) може бути різним: у когось 17% (як у січневих платіжках споживачів КремТЕЦ), а в когось з іншого міста-регіону — і всі 30%: усе залежить від самих тарифів та ціни газу, яка в них закладена. Бо уряд передбачив перерахунок залежно від ціни на газ.
Фактично — у поточному опалювальному сезоні — тарифи на опалення і гарячу воду у Кременчуці не знижувалися. На даний час діють тарифи, встановлені виконкомом Кременчуцької міської ради обом постачальникам теплової енергії (КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») задовго до початку опалювального сезону 2019-2020 року.
Якими є чинні тарифи
|
Послуга
|
Тарифи КП «Теплоенерго», грн
|
Тарифи ТОВ КремТЕЦ, грн
|
Опалення, 1 Гкал (у будинках з лічильниками)
|
1944,29
|
1998,64
|
Опалення, 1 кв м (у будинках без лічильників)
|
51,72
|
56,34
|
Гаряча вода, з рушникосушаркою
|
113,02
|
127,58
|
Гаряча вода, без рушникосушарки
|
105,41
|
107,02
Разом із тим, виконком Кременчуцької міськради вже ухвалив рішення про зниження тарифів: і для КП «Теплоенерго», і для КремТЕЦ:
Нові (знижені) тарифи ухвалені, але не набули чинності. Вони набудуть чинності лише після того, як кременчужани визначаться з моделлю договірних відносин і укладуть договори на нові послуги. На це дається час до 1 травня 2020 року. Із 1 травня тарифи набудуть чинності, навіть якщо ви не укладете договір – вважатиметься, за замовчуванням, що ви обрали індивідуальну форму.
Тарифи КП «Теплоенерго» (див. таблицю) були встановлені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 10.12.18 року і набули чинності з 1.01.19 року.
Тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (див. таблицю) були встановлені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради 8.02.19 року, а набули чинності з 25.04.19 року. Тобто фактично нові підвищені тарифи на опалення від КремТЕЦ почали діяти від початку опалювального сезону 2019-2020 років.
Наголошуємо: фактично тарифи у Кременчуці в поточному опалювальному сезоні 2019-2020 років не знизилися. А для абонентів КремТЕЦ — навпаки підвищилися порівняно з минулим опалювальним сезоном.
Підприємства-постачальники теплової енергії діють відповідно до урядової Постанови №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». Ця Постанова не регулює зниження чинних тарифів. Вона передбачає зниження сум у платіжках у зв’язку зі зміною ціни на газ.
Такий перерахунок і роблять кременчуцькі постачальники тепла - КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», не знижуючи самі тарифи.
Нагадаємо, що тарифи не встановлюють самі теплопостачальні підприємства — це функція органів місцевого самоврядування. І, як ми писали вище, до 1.05.20 року фактично тарифи «заморожені» - їх неможливо ввести в дію, оскільки не укладені нові договори зі споживачами. Тож уряд я передбачив спрощений механізм перерахунку сум у платіжках залежно від ціни на газ без зміни самих тарифів.
У Постанові №1082 наведені формули для зниження нарахувань у платіжках.
Сума перерахунку для споживача (С) визначається за такою формулою:
С = (1–К) ? П,
де К — коефіцієнт перерахунку;
П — плата за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначені послуги.
Приклад перерахунку:
П= 2133,29 - плата сума за опалення за чинним тарифом абоненту КремТЕЦ у січні
К=0,83 (коефіцієнт перерахунку в січні).
Підставляємо дані у формулу:
(1-0,83) х 2133,29 =362,65 грн — це й буде сума перерахунку.
Ось ми й бачимо перерахунок у платіжці споживача КремТЕЦ:
Кременчуцькі підприємства-надавачі послуг з постачання тепла та гарячої води на своїх корпоративних сайтах повідомили споживачів про застосовані коефіцієнти перерахунку.
КП «Теплоенерго»:
ТОВ КремТЕЦ:
Як уже сказано, перерахунок (тобто визначення коефіцієнту) залежить від ціни на газ для підприємств, які надають послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.
Вона додала, що на початку опалювального сезону всі теплопостачальні підприємства підписали угоду з НАК «нафтогаз України» на 5500 грн за 1000 кубометрів (без ПДВ) на період з січня по квітень 2020 року. Проте наприкінці січня КМУ змінив підхід до ціни на газ — і вона змінюється тепер щомісяця. Відповідно, щомісяця коефіцієнт перерахунку теплових платіжок теж буде різний.
Такі ж самі пояснення надали у абонентському відділі КП «Теплоенерго»: що вища ціна газу — то менший коефіцієнт перерахунку.
На це питання теж шукаємо відповідь в урядовій Постанові №1082. Сам коефіцієнт перерахунку визначається за такою формулою:
К = Вп/Вт
де Вп — це скоригована планова річна вартість послуг опалення та гарячої води з урахуванням ціни на газ у конкретному місяці (в урядовій Постанові більш довге пояснення, але ми пояснили суть);
Вт — річна планова вартість послуг за встановленими тарифами.
Оскільки у кожного конкретного підприємства-постачальника теплової енергії різна планова вартість послуг, то й показники у формулі будуть різними — відповідно, різняться і коефіцієнти.