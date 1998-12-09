Кременчужани отримали теплові платіжки за січень: чому дорожче, ніж у грудні?

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КремТЕЦ перерахувала вартість опалення за січні на 17%; КП «Теплоенерго» - на 18,9%. У грудні перерахунок складав 22 та 21%.

Кременчужани отримали платіжки за тепло та гарячу воду за січень. У багатьох вони виявилися вищими, ніж очікувалося. Принаймні, сума перерахунку менша, ніж за грудень. Наприклад, у платіжці Альони, мешканки 3-кімнатної квартири в будинку на вулиці Велика набережна, 17, опалення у грудні коштувало 1722 грн; натомість у січні — 1945 грн (на 223 гривні дорожче).





- І це при тому, що в нас у будинку лічильник, і опалення «прикручували», як могли, - розповідає Альона.





Люди обговорюють платіжки у соцмережах і дивуються: чому тариф такий високий? Чому він не знижений?





«При плюсовій температурі такі платежі виставити! Нехай алгоритм і механізм нарахування опублікують!» - обурюється одна з кременчужанок.



«ТелеграфЪ» вирішив роз'яснити, що відбувається з платіжками, зібравши типові запитання від кременчужан.



Усе, що ви не знали про свої платіжки за тепло





1. Гончарук казав, що суми в платіжках знизяться на 30%, а чому мій платіж знизили всього на 17%?





По-перше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук не обіцяв зниження на 30% усім — йшлося про зниження «до 30%». Таке формулювання від початку передбачає, що перерахунок у платіжках (у цілому по країні) може бути різним: у когось 17% (як у січневих платіжках споживачів КремТЕЦ), а в когось з іншого міста-регіону — і всі 30%: усе залежить від самих тарифів та ціни газу, яка в них закладена. Бо уряд передбачив перерахунок залежно від ціни на газ.





2. Чому ми не бачимо знижених тарифів у платіжках? Хіба тарифи на опалення не знижувалися?





Фактично — у поточному опалювальному сезоні — тарифи на опалення і гарячу воду у Кременчуці не знижувалися. На даний час діють тарифи, встановлені виконкомом Кременчуцької міської ради обом постачальникам теплової енергії (КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») задовго до початку опалювального сезону 2019-2020 року.







Якими є чинні тарифи





Послуга Тарифи КП «Теплоенерго», грн Тарифи ТОВ КремТЕЦ, грн Опалення, 1 Гкал (у будинках з лічильниками) 1944,29 1998,64 Опалення, 1 кв м (у будинках без лічильників) 51,72 56,34 Гаряча вода, з рушникосушаркою 113,02 127,58 Гаряча вода, без рушникосушарки 105,41 107,02





Разом із тим, виконком Кременчуцької міськради вже ухвалив рішення про зниження тарифів: і для КП «Теплоенерго», і для КремТЕЦ:









Нові (знижені) тарифи ухвалені, але не набули чинності. Вони набудуть чинності лише після того, як кременчужани визначаться з моделлю договірних відносин і укладуть договори на нові послуги. На це дається час до 1 травня 2020 року. Із 1 травня тарифи набудуть чинності, навіть якщо ви не укладете договір – вважатиметься, за замовчуванням, що ви обрали індивідуальну форму.

3. Звідки взагалі у наших платіжках такі високі тарифи? Коли їх взагалі встигли підняти?



Тарифи КП «Теплоенерго» (див. таблицю) були встановлені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 10.12.18 року і набули чинності з 1.01.19 року.



Тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (див. таблицю) були встановлені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради 8.02.19 року, а набули чинності з 25.04.19 року. Тобто фактично нові підвищені тарифи на опалення від КремТЕЦ почали діяти від початку опалювального сезону 2019-2020 років.



Наголошуємо: фактично тарифи у Кременчуці в поточному опалювальному сезоні 2019-2020 років не знизилися. А для абонентів КремТЕЦ — навпаки підвищилися порівняно з минулим опалювальним сезоном.

4. Чому в платіжках перераховується не тариф, а сума оплати?





Підприємства-постачальники теплової енергії діють відповідно до урядової Постанови №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». Ця Постанова не регулює зниження чинних тарифів. Вона передбачає зниження сум у платіжках у зв’язку зі зміною ціни на газ.





Такий перерахунок і роблять кременчуцькі постачальники тепла - КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», не знижуючи самі тарифи.

Нагадаємо, що тарифи не встановлюють самі теплопостачальні підприємства — це функція органів місцевого самоврядування. І, як ми писали вище, до 1.05.20 року фактично тарифи «заморожені» - їх неможливо ввести в дію, оскільки не укладені нові договори зі споживачами. Тож уряд я передбачив спрощений механізм перерахунку сум у платіжках залежно від ціни на газ без зміни самих тарифів.

5. Яким є механізм нарахувань за опалення і гарячу воду?



У Постанові №1082 наведені формули для зниження нарахувань у платіжках.



Сума перерахунку для споживача (С) визначається за такою формулою:





С = (1–К) ? П,



де К — коефіцієнт перерахунку;



П — плата за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначені послуги.



Приклад перерахунку:

П= 2133,29 - плата сума за опалення за чинним тарифом абоненту КремТЕЦ у січні

К=0,83 (коефіцієнт перерахунку в січні).



Підставляємо дані у формулу:



(1-0,83) х 2133,29 =362,65 грн — це й буде сума перерахунку.







Ось ми й бачимо перерахунок у платіжці споживача КремТЕЦ:



До уваги: які коефіцієнти перерахунку застосовані





Кременчуцькі підприємства-надавачі послуг з постачання тепла та гарячої води на своїх корпоративних сайтах повідомили споживачів про застосовані коефіцієнти перерахунку.



КП «Теплоенерго»:

за грудень: опалення — 0,7885 (зниження на 21%), гаряча вода — 0,7587 (зниження на 24%);

за січень: опалення — 0,8110 (зниження на 19%), гаряча вода — 0,7961 (зниження на 20%).

ТОВ КремТЕЦ:

за грудень: опалення — 0,78 (зниження на 22%), гаряча вода — 0,8 (зниження на 20%);

за січень: опалення — 0,83 (зниження на 17%), гаряча вода — 0,84 (зниження на 16%).

6. Чому за січень оплату скоригували на менший відсоток, ніж за грудень?

Як уже сказано, перерахунок (тобто визначення коефіцієнту) залежить від ціни на газ для підприємств, які надають послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.





- У грудні ціна на газ була значно нижчою, ніж у січні. Тому й вийшли різні коефіцієнти перерахунку. Так, у січні базова ціна на газ без ПДВ була 4650 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ — 5580 грн); натомість у грудні - 4276,7 грн без ПДВ (якщо рахувати з ПДВ - 5132 грн), - пояснила Ольга Ревега, фінансовий директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





Вона додала, що на початку опалювального сезону всі теплопостачальні підприємства підписали угоду з НАК «нафтогаз України» на 5500 грн за 1000 кубометрів (без ПДВ) на період з січня по квітень 2020 року. Проте наприкінці січня КМУ змінив підхід до ціни на газ — і вона змінюється тепер щомісяця. Відповідно, щомісяця коефіцієнт перерахунку теплових платіжок теж буде різний.

Такі ж самі пояснення надали у абонентському відділі КП «Теплоенерго»: що вища ціна газу — то менший коефіцієнт перерахунку.

7. Чому КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» коригують платіжки на різні відсотки, адже ціна газу для них однакова?





На це питання теж шукаємо відповідь в урядовій Постанові №1082. Сам коефіцієнт перерахунку визначається за такою формулою:





К = Вп/Вт



де Вп — це скоригована планова річна вартість послуг опалення та гарячої води з урахуванням ціни на газ у конкретному місяці (в урядовій Постанові більш довге пояснення, але ми пояснили суть);





Вт — річна планова вартість послуг за встановленими тарифами.



Оскільки у кожного конкретного підприємства-постачальника теплової енергії різна планова вартість послуг, то й показники у формулі будуть різними — відповідно, різняться і коефіцієнти.



