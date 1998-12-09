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Кременчужани отримали теплові платіжки за січень: чому дорожче, ніж у грудні?

Сегодня, 17:20 Просмотров: 471

 

КремТЕЦ перерахувала вартість опалення за січні на 17%; КП «Теплоенерго» - на 18,9%. У грудні перерахунок складав 22 та 21%.

Кременчужани отримали платіжки за тепло та гарячу воду за січень. У багатьох вони виявилися вищими, ніж очікувалося. Принаймні, сума перерахунку менша, ніж за грудень. Наприклад, у платіжці Альони, мешканки 3-кімнатної квартири в будинку на вулиці Велика набережна, 17, опалення у грудні коштувало 1722 грн; натомість у січні — 1945 грн (на 223 гривні дорожче).


- І це при тому, що в нас у будинку лічильник, і опалення «прикручували», як могли, - розповідає Альона.


Люди обговорюють платіжки у соцмережах і дивуються: чому тариф такий високий? Чому він не знижений?


«При плюсовій температурі такі платежі виставити! Нехай алгоритм і механізм нарахування опублікують!» - обурюється одна з кременчужанок.


«ТелеграфЪ» вирішив роз'яснити, що відбувається з платіжками, зібравши типові запитання від кременчужан.


Усе, що ви не знали про свої платіжки за тепло


1. Гончарук казав, що суми в платіжках знизяться на 30%, а чому мій платіж знизили всього на 17%?


По-перше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук не обіцяв зниження на 30% усім — йшлося про зниження «до 30%». Таке формулювання від початку передбачає, що перерахунок у платіжках (у цілому по країні) може бути різним: у когось 17% (як у січневих платіжках споживачів КремТЕЦ), а в когось з іншого міста-регіону — і всі 30%: усе залежить від самих тарифів та ціни газу, яка в них закладена. Бо уряд передбачив перерахунок залежно від ціни на газ.


Гончарук пообіцяв зниження сум у платіжках за тепло до 30%

 

2. Чому ми не бачимо знижених тарифів у платіжках? Хіба тарифи на опалення не знижувалися?


Фактично — у поточному опалювальному сезоні — тарифи на опалення і гарячу воду у Кременчуці не знижувалися. На даний час діють тарифи, встановлені виконкомом Кременчуцької міської ради обом постачальникам теплової енергії (КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») задовго до початку опалювального сезону 2019-2020 року.



Якими є чинні тарифи


Послуга

Тарифи КП «Теплоенерго», грн

Тарифи ТОВ КремТЕЦ, грн

Опалення, 1 Гкал (у будинках з лічильниками)

1944,29

1998,64

Опалення, 1 кв м (у будинках без лічильників)

51,72

56,34

Гаряча вода, з рушникосушаркою

113,02

127,58

Гаряча вода, без рушникосушарки

105,41

107,02


Разом із тим, виконком Кременчуцької міськради вже ухвалив рішення про зниження тарифів: і для КП «Теплоенерго», і для КремТЕЦ:



Нові (знижені) тарифи ухвалені, але не набули чинності. Вони набудуть чинності лише після того, як кременчужани визначаться з моделлю договірних відносин і укладуть договори на нові послуги. На це дається час до 1 травня 2020 року. Із 1 травня тарифи набудуть чинності, навіть якщо ви не укладете договір – вважатиметься, за замовчуванням, що ви обрали індивідуальну форму.

3. Звідки взагалі у наших платіжках такі високі тарифи? Коли їх взагалі встигли підняти?

 
Тарифи КП «Теплоенерго» (див. таблицю) були встановлені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 10.12.18 року і набули чинності з 1.01.19 року.


Тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (див. таблицю) були встановлені рішенням виконкому Кременчуцької міської ради 8.02.19 року, а набули чинності з 25.04.19 року. Тобто фактично нові підвищені тарифи на опалення від КремТЕЦ почали діяти від початку опалювального сезону 2019-2020 років.


Наголошуємо: фактично тарифи у Кременчуці в поточному опалювальному сезоні 2019-2020 років не знизилися. А для абонентів КремТЕЦ — навпаки підвищилися порівняно з минулим опалювальним сезоном.

4. Чому в платіжках перераховується не тариф, а сума оплати?


Підприємства-постачальники теплової енергії діють відповідно до урядової Постанови №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». Ця Постанова не регулює зниження чинних тарифів. Вона передбачає зниження сум у платіжках у зв’язку зі зміною ціни на газ.


Такий перерахунок і роблять кременчуцькі постачальники тепла - КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», не знижуючи самі тарифи.

Нагадаємо, що тарифи не встановлюють самі теплопостачальні підприємства — це функція органів місцевого самоврядування. І, як ми писали вище, до 1.05.20 року фактично тарифи «заморожені» - їх неможливо ввести в дію, оскільки не укладені нові договори зі споживачами. Тож уряд я передбачив спрощений механізм перерахунку сум у платіжках залежно від ціни на газ без зміни самих тарифів.

 

5. Яким є механізм нарахувань за опалення і гарячу воду?


У Постанові №1082 наведені формули для зниження нарахувань у платіжках.


Сума перерахунку для споживача (С) визначається за такою формулою:


С = (1–К) ? П,


де К — коефіцієнт перерахунку;


П — плата за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначені послуги.


Приклад перерахунку:

П= 2133,29 - плата сума за опалення за чинним тарифом абоненту КремТЕЦ у січні

К=0,83 (коефіцієнт перерахунку в січні).


Підставляємо дані у формулу:


(1-0,83) х 2133,29 =362,65 грн — це й буде сума перерахунку.



Ось ми й бачимо перерахунок у платіжці споживача КремТЕЦ:


До уваги: які коефіцієнти перерахунку застосовані


Кременчуцькі підприємства-надавачі послуг з постачання тепла та гарячої води на своїх корпоративних сайтах повідомили споживачів про застосовані коефіцієнти перерахунку.


КП «Теплоенерго»:

  • за грудень: опалення — 0,7885 (зниження на 21%), гаряча вода — 0,7587 (зниження на 24%);
  • за січень: опалення — 0,8110 (зниження на 19%), гаряча вода — 0,7961 (зниження на 20%).

ТОВ КремТЕЦ:

  • за грудень: опалення — 0,78 (зниження на 22%), гаряча вода — 0,8 (зниження на 20%);
  • за січень: опалення — 0,83 (зниження на 17%), гаряча вода — 0,84 (зниження на 16%).

6. Чому за січень оплату скоригували на менший відсоток, ніж за грудень?

Як уже сказано, перерахунок (тобто визначення коефіцієнту) залежить від ціни на газ для підприємств, які надають послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.


- У грудні ціна на газ була значно нижчою, ніж у січні. Тому й вийшли різні коефіцієнти перерахунку. Так, у січні базова ціна на газ без ПДВ була 4650 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ — 5580 грн); натомість у грудні - 4276,7 грн без ПДВ (якщо рахувати з ПДВ - 5132 грн), - пояснила Ольга Ревега, фінансовий директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».


Вона додала, що на початку опалювального сезону всі теплопостачальні підприємства підписали угоду з НАК «нафтогаз України» на 5500 грн за 1000 кубометрів (без ПДВ) на період з січня по квітень 2020 року. Проте наприкінці січня КМУ змінив підхід до ціни на газ — і вона змінюється тепер щомісяця. Відповідно, щомісяця коефіцієнт перерахунку теплових платіжок теж буде різний.

 

Такі ж самі пояснення надали у абонентському відділі КП «Теплоенерго»: що вища ціна газу — то менший коефіцієнт перерахунку.

 

7. Чому КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» коригують платіжки на різні відсотки, адже ціна газу для них однакова?


На це питання теж шукаємо відповідь в урядовій Постанові №1082. Сам коефіцієнт перерахунку визначається за такою формулою:


К = Вп/Вт


де Вп — це скоригована планова річна вартість послуг опалення та гарячої води з урахуванням ціни на газ у конкретному місяці (в урядовій Постанові більш довге пояснення, але ми пояснили суть);


Вт — річна планова вартість послуг за встановленими тарифами.


Оскільки у кожного конкретного підприємства-постачальника теплової енергії різна планова вартість послуг, то й показники у формулі будуть різними — відповідно, різняться і коефіцієнти.


КремТЕЦ та КП «Теплоенерго» виставили кременчужанам за грудень «полегшені» рахунки за тепло і гарячу воду

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф КремТЕЦ Теплоенерго платіжка нарахування
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