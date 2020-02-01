В Кременчуге таксисты решили бороться с «Тачкой» и… снизили цены

На прошлой неделе одна из крупных городских служб, которая оказывает услуги такси*, снизила цены. Как рассказали «Телеграфу» водители, это очередной этап борьбы с сервисом «Тачку!», в котором можно получить цену на проезд значительно ниже, чем в традиционной службе. Теперь цены у них стартуют от 30 грн при том, что в «Тачку!» минимальная цена заказа от 45 грн.
После того, как водителям «Тачки» устроили «тёмную», но это не дал результатов, с ними решили бороться экономически. О целесообразности такого подхода спорят сами таксисты, с которыми общался «ТелеграфЪ». Одни считают, что «Тачку» нужно выдавливать «физическими методами». Другие не приемлют насилия, но с понижением цены тоже не согласны.
*Для справки
В Кременчуге нет лицензированных служб такси, существующие предприятия официально оказывают «информационные услуги».