В Кременчуге таксисты решили бороться с «Тачкой» и… снизили цены

Сегодня, 17:37 Просмотров: 140 Комментариев: 1

На прошлой неделе одна из крупных городских служб, которая оказывает услуги такси*, снизила цены. Как рассказали «Телеграфу» водители, это очередной этап борьбы с сервисом «Тачку!», в котором можно получить цену на проезд значительно ниже, чем в традиционной службе. Теперь цены у них стартуют от 30 грн при том, что в «Тачку!» минимальная цена заказа от 45 грн.

После того, как водителям «Тачки» устроили «тёмную», но это не дал результатов, с ними решили бороться экономически. О целесообразности такого подхода спорят сами таксисты, с которыми общался «ТелеграфЪ». Одни считают, что «Тачку» нужно выдавливать «физическими методами». Другие не приемлют насилия, но с понижением цены тоже не согласны.

– Проблема в том, что в «Тачке» катают те же таксисты, поэтому их решили уровнять – если хотят возить людей дёшево на «Тачке», то пусть возят дешево везде. А результат какой? Заходишь в программу, а заказов в 2 раза больше, а машин в 2 раза меньше, – рассказал «Телеграфу» один из таксистов.

*Для справки

В Кременчуге нет лицензированных служб такси, существующие предприятия официально оказывают «информационные услуги».