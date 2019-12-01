Кременчужанин рассказал о «тёмной», которую устроили «тачечникам» из-за демпинга

Сегодня, 14:05 Просмотров: 916 Комментариев: 6

Водители из приложения «Тачки» разозлили ценами своих коллег с других служб

«Телеграфу» стала известна информация о разборках между таксистами Кременчуга. Вчера вечером, 17 декабря, «тёмную» устроили таксистам приложения «Тачка». Причина - «тачечники» устанавливают более низкие цены, чем работники других служб такси.





Известно, что «тачечников» вызывали другие таксисты и проводили «профбеседы». Также в распоряжении «ТЪ» появился скриншот от «тачечника», которому коллеги «выписали леща».









Активист Евгений Наухатько сообщил, что «тачечников» вызывали на ложный заказ и с теми, кто приехал, проводили «профилактическую беседу».





«Были выловлены более 30-ти «тачечников», номера автомобилей записаны и переданы руководителям служб такси города. Предупреждение о кардинальных мерах «тачечниками» получено, – сообщил Евгений Наухатько на своей странице в Фейсбуке .









Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», кременчугским таксистам продолжают запрещать регистрироваться в «Тачку».