Происшествия

Кременчужанин рассказал о «тёмной», которую устроили «тачечникам» из-за демпинга

Сегодня, 14:05 Просмотров: 916 Комментариев: 6

Водители из приложения «Тачки» разозлили ценами своих коллег с других служб

 

«Телеграфу» стала известна информация о разборках между таксистами Кременчуга. Вчера вечером, 17 декабря, «тёмную» устроили таксистам приложения «Тачка». Причина - «тачечники» устанавливают более низкие цены, чем работники других служб такси.


Известно, что «тачечников» вызывали другие таксисты и проводили «профбеседы». Также в распоряжении «ТЪ» появился скриншот от «тачечника», которому коллеги «выписали леща».


 


Активист Евгений Наухатько сообщил, что «тачечников» вызывали на ложный заказ и с теми, кто приехал, проводили «профилактическую беседу».


«Были выловлены более 30-ти «тачечников», номера автомобилей записаны и переданы руководителям служб такси города. Предупреждение о кардинальных мерах «тачечниками» получено, – сообщил Евгений Наухатько на своей странице в Фейсбуке.



Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», кременчугским таксистам продолжают запрещать регистрироваться в «Тачку».

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Тачку такси конфликт

Комментарии: 6

976
route 66:
Сегодня, 14:10

Пусть сначала службы такси поднимут уровень своих услуг с хорошими автомобилями, а потом качают права.


+14
3 326
Дмитрий:
Сегодня, 14:24

Эти "службы такси" такие же тачечники, только обнаглевшие своими ценами


+14
77
Serpan:
Сегодня, 14:28

В Кремне нет ни одной службы такси, есть только типа-диспетчеры. Всем тачечникам совет - написать заяву о "наезде" конкурирующих служб. Много они на себя берут....могут не донести


+12
4
Beba:
Сегодня, 14:29

Тут есть одна неточность , но она в корне меняет смысл. А именно : эту акцию устроили не таксисты служб, а сами водители Тачки, которые недовольны деятельностью своих коллег. Ведь всему есть своя цена. Вы нигде не купите хлеб по 20 копеек , а в Тачке можно проехать 20 км за 50 грн , особенно если вы поставили на своем аватаре женское тело в купальнике.


-8
391
Lyolya:
Сегодня, 14:32

Причина - «тачечники»

«тачечников» вызывали

более 30-ти "тачечников"

«тачечниками» получено Предупреждение


-Более дебильного определения нельзя было найти..


+6
3 980
почемучка:
Сегодня, 14:44

При шо вообще стаття? Скрита реклама якоби автоадвоката?

Кого жаліть - того кому лящі прилетіли, чи тих у кого забирають "хліб"?


0
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