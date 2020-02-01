Кременчужанам за січень не нарахували субсидії та пільги на нову послугу з розподілу газу

Субсидію за цю нову послугу нарахують у лютому - і за січень, і за лютий, повідомив з обласний департамент соцзахисту населення
Кременчужанам (та іншим споживачам в області) за січень не нарахували субсидії та пільги на нову послугу з розподілу газу. Про це повідомив обласний департамент соцзахисту населення.
Нагадаємо, у лютому одержувачі пільг і субсидій отримають від ПрАТ «Кременчукгаз» нові платіжки із зазначенням вартості вказаної послуги. Тобто послугу розподілу виокремили з ціни на газ, і споживачі платитимуть за неї протягом року. Розмір плати залежить від обсягів спожитого і розподіленого газу за попередній рік.
Окремий тариф на розподіл газу затверджений з 1 січня цього року рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
У департаменті наголошують, що в лютому управління соцзахисту населення проведуть перерахунок розмірів призначених субсидій та пільг з урахуванням послуги з розподілу природного газу, в межах соціальних норм, за два місяці (січень, лютий 2020 року). Перерахунок здійчнять без звернення громадян.
Раніше Мінсоцполітики повідомило, що на нову послугу розповсюджується субсидія.