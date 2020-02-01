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Кременчужанам за січень не нарахували субсидії та пільги на нову послугу з розподілу газу

Сегодня, 12:02 Просмотров: 746 Комментариев: 1

 

Субсидію за цю нову послугу нарахують у лютому - і за січень, і за лютий, повідомив з обласний департамент соцзахисту населення

Кременчужанам (та іншим споживачам в області) за січень не нарахували субсидії та пільги на нову послугу з розподілу газу. Про це повідомив обласний департамент соцзахисту населення. 


Нагадаємо, у лютому одержувачі пільг і субсидій отримають від ПрАТ «Кременчукгаз» нові платіжки із зазначенням вартості вказаної послуги. Тобто послугу розподілу виокремили з ціни на газ, і споживачі платитимуть за неї протягом року. Розмір плати залежить від обсягів спожитого і розподіленого газу за попередній рік.


У «Кременчукгазі» роз’яснили, як нараховується плата за розподіл газу (приклади)


Окремий тариф на розподіл газу затверджений з 1 січня цього року рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).


«Оскільки відповідне рішення НКРЕКП набрало чинності лише з початку поточного року, нарахування субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2020 року проведено без врахування нової послуги», - сказано в повідомленні обласного департаменту соцзахисту населення.


У департаменті наголошують, що в лютому управління соцзахисту населення проведуть перерахунок розмірів призначених субсидій та пільг з урахуванням послуги з розподілу природного газу, в межах соціальних норм, за два місяці (січень, лютий 2020 року). Перерахунок здійчнять без звернення громадян. 


Раніше Мінсоцполітики повідомило, що на нову послугу розповсюджується субсидія. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ Кременчукгаз субсидія розподіл газу

Комментарии: 1

3 328
zzzzzz:
Сегодня, 12:50

Крахоборы, ну шо, всем покращало?


+5
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