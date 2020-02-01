Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині у вигрібній ямі знайшли тіло дівчини

Сегодня, 11:31 Просмотров: 2 160

 

За попередніми даними, смерть настала від утоплення

Уранці 5 лютого у селі Ланна Карлівського району у вигрібній ямі поблизу житлового будинку виявили труп жінки. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.


Рятувальники підняли тіло з ями. Труп направили на судово-медичну експертизу.


За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, тіло жінки знайшли у вигрібній ямі поблизу власного житлового будинку. За попередніми даними, смерть настала від утоплення, внаслідок необережності загиблої.  


Як повідомила ГУ Нацполіції в Полтавській області, про зникнення жительки Харкова 1997 року народження в поліцію повідомила її родичка, мешканка Карлівського району. Під час оперативно-розшукових заходів тіло дівчини знайшли у вигрібній ямі.


За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліція встановлює обставини та причини смерті дівчини.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: девушка выгребная яма труп
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