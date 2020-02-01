Происшествия, Видеоколлекция

На камеру наблюдения попал вор, который «вырезает» 80% кабелей в Кременчуге

Сегодня, 10:57 Просмотров: 3 327 Комментариев: 6

 

Но никто с ним ничего не может поделать

В ночь на 31 января в центре Кременчуга, на улице Шевченко, была совершена очередная кража кабеля из колодца «Укртелекома». Вор подрезал кабель в одном колодце, потом – в другом и потащил его вглубь двора, где смотал и отправил в дальнейшую переработку для сдачи скупщикам краденного металла. На сигнал о краже приехала полиция, но не успела.


 

По данным источников «Телеграфа», человек, который попал на камеры, гражданин Ш., совершает около 80% краж кабелей в Кременчуге. Его неоднократно задерживала полиция, но суды не берут вора под арест (кража не считается достаточно опасным для этого преступлением). Поэтому гражданин продолжает своё движение по скользкой дороге, лишая целые районы телефонной связи.


Как крадут телефонный кабель в Кременчуге: показательное видео

5
Автор: solod
Теги: вор кабель видеонаблюдение кража

Комментарии: 6

27
санек:
Сегодня, 11:22

есть очень простой способ с этим бороться, нужно просто в этот жмут кабелей кинуть один силовой под напряжениемlaughing


+15
159
Bombey:
Сегодня, 11:40

Может Телеграф напишет статью как еще можно по легкому срубить бабла когда за это ничего не будет?


+6
27
санек:
Сегодня, 11:48

судя по месту, это снято на камеру с офиса телеграфа)) вот это повезло, репортаж сам постучался в дверьsmile


+3
758
shoni1970:
Сегодня, 12:34

Гражданин Ш. Кто это? Не нардеп часом?


+5
106
JJAbrams:
Сегодня, 13:41

Его неоднократно задерживала полиция, но суды не берут вора под арест (кража не считается достаточно опасным для этого преступлением). Поэтому гражданин продолжает своё движение по скользкой дороге, лишая целые районы телефонной связи.

Это просто чудесно


+2
91
alexradion:
Сегодня, 14:02

Я удивляюсь.У связистов-интернетчиков воруют кабеля пару десятилетий подряд.Они что-не могут придумать какие-то замки на люки?Или так дешевле?


0
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