На камеру наблюдения попал вор, который «вырезает» 80% кабелей в Кременчуге

Сегодня, 10:57 Просмотров: 3 327 Комментариев: 6

Но никто с ним ничего не может поделать

В ночь на 31 января в центре Кременчуга, на улице Шевченко, была совершена очередная кража кабеля из колодца «Укртелекома». Вор подрезал кабель в одном колодце, потом – в другом и потащил его вглубь двора, где смотал и отправил в дальнейшую переработку для сдачи скупщикам краденного металла. На сигнал о краже приехала полиция, но не успела.





По данным источников «Телеграфа», человек, который попал на камеры, гражданин Ш., совершает около 80% краж кабелей в Кременчуге. Его неоднократно задерживала полиция, но суды не берут вора под арест (кража не считается достаточно опасным для этого преступлением). Поэтому гражданин продолжает своё движение по скользкой дороге, лишая целые районы телефонной связи.



