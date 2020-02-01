Происшествия

У Кременчуці на чоловіка напали розбійники, які побили його та вкрали телефон

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 902 Комментариев: 1

 

Напад стався на парковці продуктового магазину

Учора увечері, 5 лютого, патрульним стало відомо про напад на чоловіка. Зі слів заявника, троє чоловіків напали на нього на парковці продуктового магазину, побили та забрали мобільний телефон і готівку. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


 


Під час обстеження території, правоохоронці помітили схожий за орієнтуванням автомобіль BMW, в якому знаходились чоловіки, на яких вказав потерпілий. Ними виявилися місцеві мешканці. Під час поверхневої перевірки в автомобілі патрульні виявили вказаний телефон.


Для подальшого з'ясування обставин на місце викликали слідчих.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нападение

Комментарии: 1

704
Angel737:
Сегодня, 11:23

Респект Копам!!!

А бандитам - Тюрьма!!!


+13
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