У Кременчуці на чоловіка напали розбійники, які побили його та вкрали телефон

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 902 Комментариев: 1

Учора увечері, 5 лютого, патрульним стало відомо про напад на чоловіка. Зі слів заявника, троє чоловіків напали на нього на парковці продуктового магазину, побили та забрали мобільний телефон і готівку. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.









Під час обстеження території, правоохоронці помітили схожий за орієнтуванням автомобіль BMW, в якому знаходились чоловіки, на яких вказав потерпілий. Ними виявилися місцеві мешканці. Під час поверхневої перевірки в автомобілі патрульні виявили вказаний телефон.





Для подальшого з'ясування обставин на місце викликали слідчих.