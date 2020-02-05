Справа кременчуцьких екс-патрульних, підозрюваних у розбійному нападі: свідки продовжили давати покази

Сегодня, 12:36 Просмотров: 726 Комментариев: 1

5 лютого у Крюківському районному суді допитали ще двох свідків по справі чотирьох колишніх патрульних, яких підозрюють в ряді злочинів. Одному з підозрюваних інкримінують перевищення влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством. Трьох також підозрюють у розбійному нападі.



Нагадаймо, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань з'ясували, що напад на чоловіка стався в ніч на 27 грудня 2018 року. Згідно з інформацією досудового розслідування, двоє патрульних, які не перебували під час виконання службових обов'язків, у результаті конфлікту побили потерпілого. Потім до «компанії» доєдналися двоє інспекторів батальйону патрульної поліції Кременчука, які приїхали на службовому автомобілі. Потерпілого посадили до службової автівки.



Поліцейські заволоділи майном постраждалого: наручним годинником, мобільним телефоном та гаманцем, в якому було 950 євро, 150 польських злотих та 700 гривень. Після цього побитого чоловіка висадили із автомобіля на виїзді з Кременчука.



5 лютого допитали двох осіб. Фельдшер «швидкої» Анна, яка виїжджала на виклик до побитого чоловіка, не розповіла нової інформації. Жінка розказала, що приблизно рік тому отримали виклик про побиття чоловіка, вона перебувала на зміні. Виклик був нібито на вулицю Заводську. Більше ніяких деталей медик не змогла повідомити – посилалася на те, що не пам’ятає.



Також свою версію подій розповів Віталій. Тієї ночі він із напарником охороняли ялинки. Вони перебували в машині на вулиці Першотравневій, на боці з парними номерами будинків, ближче до перехрестя з вулицею Шевченка. Віталій побачив на іншій стороні вулиці, на місці для паркування машин, ближче до перехрестя з вулицею Небесної Сотні, сварку між трьома чоловіками. Четверта особа перед початком сварки побігла за «Віком».



Коли Віталій вдруге звернув увагу на події, біля трьох людей була патрульна машина та двоє чоловіків у поліцейській формі. Службовий Prius розміщувався до свідка задньою частиною. Один із чоловіків сидів на землі біля кучугури снігу. У цей момент його ударив рукою чоловік у цивільному одязі. Потім чоловіка підняли на ноги і посадили в службову машину. Четверо інших чоловіків також сіли у машину. Автівка поїхала.



Варто зауважити, що сторона обвинувачення відмовилася від допиту одного свідка через неможливість забезпечити його явку.