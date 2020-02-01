Машина-амфібія: на КП «Кременчук Аква-Сервіс» показали обновку за 3,5 млн грн

Сегодня, 13:13 Просмотров: 688 Комментариев: 3

Вже з квітня машиною-амфібією Truxor почнуть косити очерет на Сухому Кагамлику – у місці відпочинку біля зупинки вул. Ковальова

Кременчуцька водолазно-рятувальна станція, яку нещодавно реорганізували у комунальне підприємство «Кременчук Аква-Сервіс», три дні тому отримала обновку - багатофункціональну самохідну установку класу амфібія Truxor T40 виробництва компанії Dorotea Mekaniska AB (Швеція). Вона на гусеничному ходу, укомплектована косаркою для скошування очерету та сіткою для його збору. Може рухатися по воді, болоту, льоду.





Як розповів Василь Білоус, директор КП «Кременчук Аква-Сервіс», машина повністю готова до роботи – і вже з весни за її допомогою міські водойми розчищатимуть від трави та очерету.





- Машина коситиме очерет на глибині 80 см, підбиратиме його і викидатиме на берег. Захват її – 2 метра в ширину. Але ми хочемо додатково докупити косарку з 4-метровим захватом і роботою на глибині 2 м, - розповів Василь Білоус.





Також для транспортування амфібії планують купити трейлер, щоб перевозити її з однією водойми на іншу. Винищувати очерет хочуть розпочати з квітня на Сухому Кагамлику, у місці відпочинку біля зупинки вул. Ковальова. Наразі воно майже повністю поросле високим очеретом. Сподіваються, що після розчищення у мікрорайоні буде пристойний пляж, і що амфібія допоможе утримувати всі міські водойми на належному рівні.





Інструктори з фірми, яка поставила машину, вже навчили працівників з нею управлятися.





За даними системи ProZorro , машину купили за 3 млн 495 тис грн у фірми у київського ТОВ «Констракшн Машинері», яке стало переможцем тендеру. Очікувана сума закупівлі складала 3,5 млн грн, економія на торгах – 0,1%. Гарантійний термін експлуатації машини – один рік.





Конкурентом ТОВ «Констракшн Машинері» на тендері було одеське ТОВ «Ремтехморпорт», воно запропонувало ціну на 3 500 дорожче. Обидва учасники під час аукціону ціну не знижували.