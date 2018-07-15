Кременчуг

Тепер у Кременчука є власний знищувач водоростей

Вчера, 16:03 Просмотров: 2 184 Комментариев: 4

 

«Кременчук аква-сервіс» придбав Truxor

Тепер у Кременчука є власний винищувач водоростей - КП «Кременчук аква-сервіс» придбав Truxor, призначений для розчищення акваторій від водоростей. Про це повідомляє пресслужба мерії.


Раніше кременчуцькі комунальники брали подібну машину в оренду в одного з київських підприємств. Вона дуже добре себе зарекомендувала, тож вирішили придбати таку спецтехніку і для Кременчука.


Truxor дасть можливість не лише прибрати прибережну смугу, скошуючи водну рослинність, а  й проводити днопоглиблювальні роботи у різних мікрорайонах міста та розчищати пляжі позаміських комунальних таборів.


«Ситуация критическая», - начальник водолазно-спасательной станции о состоянии Днепра в Кременчуге

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Truxor Аква-Сервіс водоросли Днепр спецтехника

Комментарии: 4

907
hunter:
Вчера, 16:14

Ув.журналисты,а можна внести уточнения,какая была аренда,какая цена нового,и кто реальный хазяин Truxor и на каких условиях  он будет выполнять данное действие?Стоит ли шкурка вычинки?

А то opendatabot.ua/c/31493569  чет там пишет в "в стані припинення".


+8
3 358
Дмитрий:
Вчера, 18:46

Вот бы ещё на Зелёном острове косу прочистил, эхх..

 

Видно будет тихо гнить на асфальте на спасательной


+4
907
hunter:
Вчера, 21:11

Цитата: Дмитрий

 

 

Видно будет тихо гнить на асфальте на спасательной

Вот,но будет гнить,а расходы на содержания из бюджета стабильно,так может проще было арендовать на 1 мес в году?


0
185
orca:
Вчера, 21:45

может проще было арендовать на 1 мес в году?

Они зарабатывать на нем собираются. Можно самим теперь его в аренду сдавать, можно ставки людям (нужным) чистить и т.п. Для этого и КП новое придумали. Только расходы - за счет городского бюджета. 

Бизнес по-украински...


+2
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