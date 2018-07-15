Тепер у Кременчука є власний знищувач водоростей

Вчера, 16:03 Просмотров: 2 184 Комментариев: 4

Тепер у Кременчука є власний винищувач водоростей - КП «Кременчук аква-сервіс» придбав Truxor, призначений для розчищення акваторій від водоростей. Про це повідомляє пресслужба мерії.





Раніше кременчуцькі комунальники брали подібну машину в оренду в одного з київських підприємств. Вона дуже добре себе зарекомендувала, тож вирішили придбати таку спецтехніку і для Кременчука.





Truxor дасть можливість не лише прибрати прибережну смугу, скошуючи водну рослинність, а й проводити днопоглиблювальні роботи у різних мікрорайонах міста та розчищати пляжі позаміських комунальних таборів.



