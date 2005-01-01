Раніше судимих чоловіка та жінку підозрюють в тому, що вони «обчистили» десяток автівок

Своїми «жертвами» зловмисники обирали машини корейського виробництва
Працівники кримінальної поліції Лубенського відділу розкрили серію автомобільних крадіжок. Причетними до злочину вважають раніше судимих 45-річного чоловіка та 37-річну жінку, - повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.
Оперативники з’ясували, що спільники віддавали перевагу автомобілям корейського виробництва, припаркованим поблизу торговельних центрів і ринків. Автівки відчиняли за допомогою спеціального приладу для зчитування коду сигналізації.
Відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.