Происшествия, Полтавщина

Раніше судимих чоловіка та жінку підозрюють в тому, що вони «обчистили» десяток автівок

Вчера, 16:34 Просмотров: 1 027

Своїми «жертвами» зловмисники обирали машини корейського виробництва

  

Працівники кримінальної поліції Лубенського відділу розкрили серію автомобільних крадіжок. Причетними до злочину вважають раніше судимих 45-річного чоловіка та 37-річну жінку, - повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області. 


Оперативники з’ясували, що спільники віддавали перевагу автомобілям корейського виробництва, припаркованим поблизу торговельних центрів і ринків. Автівки відчиняли за допомогою спеціального приладу для зчитування коду сигналізації.


Відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка
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